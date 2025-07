Patrioty z Niemiec zostaną w Polsce? Rzecznik MON komentuje doniesienia o przekazaniu systemów Ukrainie

Spis treści

Jak informuje Janusz Sejmej, rzecznik MON, niemieckie systemy Patriot stacjonujące w Jasionce mają pozostać na swoim miejscu co najmniej do końca roku. Jest to zgodne z deklaracją złożoną przez Niemcy na szczycie NATO w Hadze.

"To jest misja NATO-wska i Niemcy wypełniają swoje zobowiązania wobec Sojuszu" – mówił po spotkaniu ministrów obrony NATO szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wsparcie dla Ukrainy – Niemcy przekażą Patrioty ze swoich zasobów

Zgodnie z ustaleniami między Berlinem a Waszyngtonem, na Ukrainę trafią trzy zaawansowane systemy przeciwlotnicze Patriot. Dwie baterie dla Ukrainy mają zostać zakupione przez Niemcy, a jedną sfinansuje Norwegia.

Niemniej, zamówienie zupełnie nowych zestawów wiązałoby się z długim oczekiwaniem na ich dostawę, dlatego, by Ukraina otrzymała potrzebny sprzęt na czas, w grę wchodzi jedynie przekazanie sprzętu obecnie znajdującego się na wyposażeniu którejś z sojuszniczych armii.

Wątpliwości dotyczące lokalizacji Patriotów – czy zestawy z Jasionki trafią na Ukrainę?

Pomimo deklaracji o przekazaniu Patriotów, nie jest jasne, czy na Ukrainę trafią zestawy stacjonujące obecnie w Jasionce, czy te pozostające w Niemczech. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, początkowo wykluczał dłuższe osłabienie potencjału obrony przeciwrakietowej kraju, jednak ostatecznie Niemcy zdecydowały się przekazać systemy ze swoich zasobów.

Inicjatywa rozszerzona o inne kraje europejskie – Holandia deklaruje udział w finansowaniu

Norwegia, która również bierze udział w zakupach Patriotów dla Ukrainy, nie posiada tego typu systemów. W związku z tym, jedyną opcją dla tego kraju jest sfinansowanie transakcji i przekazanie sprzętu bezpośrednio Ukrainie. Inicjatywa ta może zostać rozszerzona o inne kraje europejskie, takie jak Hiszpania, Grecja i Holandia.

Holandia zadeklarowała znaczący udział w finansowaniu dodatkowych systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy – oświadczył minister obrony, Ruben Brekelmans.

Trudności z szybkim dostarczeniem Patriotów na Ukrainę

Według informacji niemieckiego tygodnia Der Spiegel proces szybkiego dostarczenia Patriotów na Ukrainę napotyka trudności. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ocenił sytuację jako „niepozbawioną szans”, wskazując jednak, że kluczowe jest zaangażowanie państw posiadających te systemy. „Muszą one być gotowe do natychmiastowego przekazania swoich zapasów, przy wsparciu finansowym innych krajów, aby systemy mogły jak najszybciej trafić na Ukrainę” – stwierdził. Amerykański plan zakłada, że europejscy sojusznicy udostępnią Patrioty ze swoich arsenałów, a w zamian otrzymają nowe systemy w późniejszym terminie od producenta, firmy RTX Corporation.

Według informacji rządowych, pierwsza bateria Patriot może być dostępna dopiero za osiem miesięcy czyli w 2026 roku. W tym czasie Niemcy mogłyby otrzymać system przeznaczony pierwotnie dla Szwajcarii, jednak dostawy kolejnych baterii potrwają jeszcze dłużej. Kluczowe ustalenia w tej sprawie miały zostać omówione podczas wirtualnego posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

Pistorius podkreślił, że NATO powinno naciskać na USA oraz producenta Patriotów, aby kraje przekazujące swoje systemy otrzymały ich uzupełnienie w ciągu kilku miesięcy. Gotowość do sfinansowania dostaw Patriotów dla Ukrainy wyraziły także Norwegia, Szwecja i Holandia, jednak decyzja o tym, które państwo ostatecznie dostarczy systemy, wciąż nie zapadła.

Systemy Patriot na Ukrainie

Systemy Patriot pozostają najskuteczniejszą bronią Ukrainy do przeciwdziałania precyzyjnym i szybkim atakom rakietowym Rosji, w tym hipersonicznym pociskom Iskander-M i Kinżał. Szacuje się, że by zapewnić Ukrainie ochronę do pełnego pokrycia terytorialnego, to potrzeba co najmniej 25 systemów. A minimalna liczba to 10.

W zeszłym roku NATO ogłosiło plan zakupu 1000 pocisków Patriot i przeniesienia produkcji do Europy, co było spowodowane wojną i rosnącym zaniepokojeniem rosyjską agresją.

System obrony powietrznej Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) to zaawansowany, mobilny system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, opracowany przez amerykańską firmę Raytheon (obecnie część RTX Corporation). Używany przez wiele krajów, w tym USA, Polskę i Koreę Południową, służy do zwalczania samolotów, dronów, pocisków manewrujących oraz rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Patriot jest kluczowym elementem zintegrowanej obrony powietrznej w ramach NATO.

Jego sercem jest wielofunkcyjny radar z układem fazowanym, który nieprzerwanie skanuje przestrzeń powietrzną, wykrywając i śledząc dziesiątki celów jednocześnie, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Radar ten, o imponującym zasięgu, umożliwia precyzyjne naprowadzanie pocisków, co zapewnia wysoką skuteczność w dynamicznych scenariuszach bojowych.

Patriot wykorzystuje różne typy pocisków przechwytujących, dostosowane do specyfiki celów. Starsze wersje były skuteczne głównie przeciwko samolotom, ale nowsze, jak pociski PAC-3, zostały zaprojektowane z myślą o neutralizacji rakiet balistycznych. Najnowsze warianty, takie jak PAC-3 MSE, oferują lepszą manewrowość i większy zasięg, co pozwala na zwalczanie bardziej zaawansowanych zagrożeń. Pociski są wystrzeliwane z mobilnych wyrzutni, które można szybko rozmieścić i skonfigurować, a każda z nich obsługuje kilka pocisków, co zapewnia elastyczność w reagowaniu na ataki z różnych kierunków.

Centralnym elementem systemu jest stanowisko dowodzenia, które integruje dane z radaru, zarządza identyfikacją celów i koordynuje odpalanie pocisków. To zaawansowane centrum umożliwia współpracę z innymi systemami obrony, takimi jak THAAD czy Aegis, tworząc zintegrowaną sieć obrony powietrznej. Cały system jest wysoce mobilny, transportowany na ciężarówkach, co pozwala na szybkie przemieszczanie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb operacyjnych.