Nowy zastępca sekretarza generalnego NATO wybrany. To kobieta z Macedonii Północnej

Mark Rutte, który 1 października objął stanowisko sekretarza generalnego NATO, nominował swoją zastępczynię.

"Z przyjemnością ogłaszam nominację Radmiły Szekerinskiej na stanowisko zastępczyni sekretarza generalnego. Jest ona prawdziwą zwolenniczką NATO, wie, ile pracy wymaga dołączenie do Sojuszu i co oznacza bycie pełnoprawnym członkiem" - ogłosił we wtorek (19 listopada) Holender.