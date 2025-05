Nowelizacja ustawy o obronie Ojczyzny. Zmiany w rekrutacji i świadczeniach dla żołnierzy

Spis treści

Usprawnienie rekrutacji do wojska

„Jak wskazano w uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji noweli, jej podstawowym celem jest usprawnienie procesu rekrutacji do wojska: "normowanie działań w zakresie wzmocnienia liczbowego i jakościowego personelu Sił Zbrojnych RP"”. Planowane zmiany zakładają m.in. uregulowanie zasad ponownej kwalifikacji wojskowej osób, których stan zdrowia się pogorszył, a także zasad oceny zdolności psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby. Wprowadzona zostanie regulacja, zgodnie z którą „postępowanie rekrutacyjne wobec osoby ubiegającej się o powołanie do służby wojskowej będzie trwało "bez zbędnej zwłoki"”.

Zmiany w świadczeniach dla żołnierzy

Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie świadczeń dla żołnierzy. Żołnierz wysyłany za granicę na naukę na dłużej niż 6 miesięcy będzie mógł zabrać ze sobą rodzinę. Wprowadzone zostaną dodatkowe świadczenia, w tym stypendia i zwrot kosztów.

Doprecyzowane zostaną zasady dotyczące przyznawania żołnierzom zawodowym dodatku za długoletnią służbę wojskową, dodatku służbowego z tytułu pełnienia służby w jednostce wojskowej oraz dodatku motywacyjnego. Projekt obejmuje również przepisy dotyczące odbywania przez żołnierzy podróży służbowych w celu udziału w ćwiczeniach i szkoleniach oraz zwrotu kosztu dotarcia wezwanych na ćwiczenia żołnierzy na poligony.

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz

Finansowanie zakupów sprzętu wojskowego

Nowelizacja dotyczy również kwestii finansowania zakupów sprzętu wojskowego za pomocą Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zmiany obejmują:

umożliwienie otwarcia przez stronę polską rachunku bankowego w banku centralnym państwa realizującego zamówienia na uzbrojenie lub sprzęt wojskowy,

traktowanie niewykorzystanych w ramach jednego roku środków z Funduszu jako "wydatki niewygasające",

przekazywanie do Funduszu środków budżetowych od MON w trakcie roku bez konieczności zmiany planu finansowego Funduszu.

Zadania Dowódcy Operacyjnego i wsparcie organizacji proobronnych

Nowelizacja określa zadania dla Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie NATO oraz Unii Europejskiej. Wprowadza również przepisy regulujące wspieranie finansowane przez MON organizacji proobronnych, niezwiązanych bezpośrednio z Wojskiem Polskim.

Inne zmiany

Projekt nowelizacji obejmuje również:

zmianę w Prawie o szkolnictwie, dotyczącą dotacji przekazywanej uczelniom wojskowym na kształcenie studentów cywilnych,

kwestie zarządzania danymi osobowymi w MON,

modyfikację wymagań dla żołnierzy mianowanych na stopnie kaprala i podporucznika,