"W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów sił Zbrojnych opublikowanym na portalu X (Twitterze) w piątek przed godz. 11.

Jak podkreślono, "zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".

Według wpisu Mariusza Błaszczaka z PiS obiekt (domniemana rakieta) spadła w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. Polityk PiS żąda we wpisie od obecnego ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza wyjaśnień i informacji. Według Telewizji Republika (która pierwsza miała poinformować o zdarzeniu) obiekt spadł w okolicach Hrubieszowa, i obecnie mają trwać poszukiwania.

Czy to kolejna rakieta, która spadła na terytorium Polski?

Niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który spadł na terytorium Polski może być zabłąkaną rakietą. Za argumentem tym mogą świadczyć informację dotyczące zmasowanego ataku rakietowego i dronów, którego dokonała Rosja na Ukrainie ostatniej nocy i w piątek rano. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, wyniku najsilniejszego ostrzału od dawna co najmniej 12 osób zginęło, a 76 zostało rannych. Można więc przypuszczać, że mamy do czynienia z tą samą sytuacją co w Przewodowie i pod Bydgoszczą.

Według resortu najwięcej ofiar śmiertelnych jest w obwodzie dniepropietrowskim - zginęło tam pięć osób, a rannych zostało 15.

„Tragiczny poranek dla obwodu (dniepropietrowskiego). Wróg zaatakował rakietami. Wstępne informacje wskazują, że poszkodowanych zostało ponad 15 osób. Cztery osoby zginęły” –informował wcześniej, jeszcze przed podsumowaniem MSW, szef obwodowych władz wojskowych Serhij Łysak.

W Kijowie zabite zostały dwie osoby, 18 osób jest rannych. Uszkodzona została m.in. stacja metra Łukjaniwska, doszło też do pożaru w jednym z budynków mieszkalnych - podawano w komunikatach administracji ukraińskiej stolicy i mera miasta Witalija Kliczki.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat powiedział w programie telewizyjnym, że tak zmasowanego ataku Rosji na jego kraj nie było już od dawna.

„Tyle czerwonego koloru (śladów pocisków) nie widzieliśmy na naszych monitorach już od dawna” – oświadczył.

„Wróg dokonał zmasowanego uderzenia z użyciem różnych zasobów ataku powietrznego. Leciało faktycznie wszystko, chyba oprócz Kalibrów. Były Kindżały, rakiety balistyczne, S-300, pociski manewrujące (…) oraz było zastosowanie Shahedów (dronów)” – wymienił Ihnat.

Ministerstwo energetyki Ukrainy poinformowało, że wskutek rosyjskich ataków doszło do przerwania dostaw prądu w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim, odeskim oraz charkowskim.

