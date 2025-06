Niemieckie Patrioty pozostają w Jasionce. Wsparcie dla Polski trwa

Niemieckie systemy Patriot zostają na lotnisku w Jasionce do końca tego roku — przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodano:

"Wczoraj minister obrony Republiki Federalnej Niemiec poinformował NATO, poinformował stronę polską o decyzji rządu federalnego w tej sprawie".

Przedłużenie obecności niemieckich Patriotów w Jasionce jest ważnym elementem wsparcia sojuszniczego i wzmacnia bezpieczeństwo regionu.

Wcześniej wicepremier przekazał, że w związku z rosnącą liczbą naruszeń, Norwegia zdecydowała się na ponowne wysłanie swoich samolotów F-35 do patrolowania polskiego nieba.

Wicepremier powiedział także o wydatkach w ramach NATO:

"Wielkie historyczne wydarzenie, jest pozytywna decyzja dotycząca 5% wydatków na zbrojenia, na modernizację, na transformację, na mobilność militarną na wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem Sojuszu, bezpieczeństwem naszych państw. Nie ma kraju, który by się temu sprzeciwił. Po dyskusjach, które trwały do końca, bo jeszcze wczoraj spotkanie ministrów obrony, ministrów spraw zagranicznych, wymiana poglądów, przekonywanie się - jest zgoda co do 5%".