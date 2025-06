Norweskie F-35 będą patrolować znowu polskie niebo. Kosiniak-Kamysz rozmawiał ministrem obrony Norwegii

Podczas szczytu NATO wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z ministrem obrony Norwegii na temat bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. W trakcie rozmów zapadła decyzja o przysłaniu przez Norwegię, po raz kolejny w tym roku, samolotów F-35 do patrolowania polskiego nieba.

