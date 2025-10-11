Niemcy zainwestują miliardy w tarczę antydronową. Planują zakupić 600 systemów Skyranger dla Bundeswehry

Niemcy stają w obliczu nowej ery zagrożeń hybrydowych, gdzie tanie drony mogą sparaliżować infrastrukturę i siły lądowe. W odpowiedzi Berlin przyspiesza program Nah- und Nächstbereichsschutz (NNbS), skupiony na obronie krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. Według źródeł w niemieckim Ministerstwie Obrony na które powołuje się dziennik „Handelsblatt” Bundeswehra zamierza pozyskać od 500 do 600 systemów Skyranger 30, montowanych na opancerzonych pojazdach Boxer 8x8 przed końcem roku. Niemiecki dziennik „Handelsblatt”, powołując się na własne źródła napisał, że planowane zamówienie będzie kosztowało ponad 9 miliardów euro (10 miliardów dolarów), a jego realizacja ma nastąpić w 2030 roku. W zeszłym tygodniu, niemiecki minister obrony Boris Pistorius zapowiedział już zakup kilkuset systemów przeciwlotniczych Skyranger w nadchodzących miesiącach.

Rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony na konferencji prasowej rządu w Berlinie gdy zapytano go o zamówienie 600 Skyranger 30, powiedział:

„Nie chcę rozmawiać o liczbach”

Jeśli doniesienia medialne się potwierdzą, co jest prawdopodobne, to będzie oznaczać powrót Niemiec do systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu (SHORAD), porzuconych po zimnej wojnie wraz ze wycofaniem z użytku systemów Gepard, obecnie z powodzeniem wykorzystywanych przez Ukrainę w walce z rosyjskimi dronami.

System Skyranger 30, montowany na platformie Boxer, ma wypełnić lukę w mobilnej obronie przeciwlotniczej, szczególnie w walce z dronami, dzięki zastosowaniu amunicji AHEAD z programowalnym punktem detonacji oraz rakiet przeciwlotniczych DefendAir od MBDA. W lutym 2024 roku Bundeswehra zamówiła prototyp i 18 seryjnych egzemplarzy za 595 milionów euro, a dostawy seryjne zaplanowano na lata 2027-2028. Pojazd przeznaczony do testów został przekazany Bundeswehrze pod koniec stycznia 2025 roku.

Co ciekawe również Ukraina ma otrzymać systemy Skyranger w tym roku. Będzie to drugi raz, kiedy niemiecka obrona przeciwlotnicza zostanie wdrożona na Ukrainie przed samymi Niemcami. Zainteresowanie tym systemem wykazały również takie kraje jak Austria, Węgry i Litwa.

Rzecznik Rheinmetall, stwierdził, że firma przygotowuje się do znacznego zwiększenia produkcji ze względu na duże zainteresowanie Skyrangerem ze strony kilku krajów-klientów.

„Obecnie naszym celem jest sprzedaż co najmniej 200 jednostek rocznie” – powiedział rzecznik

Czym jest Skyranger 30? Technologia na froncie antydronowej rewolucji

Skyranger 30 to mobilny system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, opracowany przez Rheinmetall Air Defence AG, zaprezentowany w marcu 2021 roku. Przeznaczony jest do ochrony jednostek naziemnych przed różnorodnymi zagrożeniami powietrznymi, takimi jak samoloty, śmigłowce, drony, amunicja krążąca i pociski manewrujące. Wyposażony w wieżę o masie 2,5–3,4 tony, montowaną na różnych platformach, takich jak Boxer, Lynx, Pandur czy Piranha V, oferuje wysoką mobilność i elastyczność.

Głównym uzbrojeniem jest armata Oerlikon KCE 30 mm x 173, o szybkostrzelności 1250 strzałów na minutę i efektywnym zasięgu 3 km, strzelająca amunicją z programowalnym wybuchem (AHEAD), zawierającą do 500 cylindrów wolframowych. System może integrować rakiety krótkiego zasięgu, takie jak FIM-92 Stinger, Mistral-3, SkyKnight czy MBDA DefendAir (SADM), z zasięgiem do 8 km. Wyposażony jest w zaawansowane czujniki, w tym radar AESA (np. Hensoldt Spexer 2000M) o zasięgu detekcji do 36 km dla śmigłowców i 6 km dla mikro-dronów, oraz pasywne sensory podczerwieni FIRST.

Wieża zapewnia ochronę balistyczną na poziomie STANAG 4569 Level 2, z możliwością rozbudowy do Level 4, oraz dodatkowe funkcje, jak system maskowania ROSY. Skyranger 30 działa autonomicznie lub w sieci, wspierając inicjatywy takie jak European Sky Shield. Rozwój obejmuje plany integracji laserów wysokoenergetycznych (20–100 kW) i systemów walki elektronicznej.