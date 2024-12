Na bieżąco aktualizowane

2 grudnia w siedzibie MON odbył się briefing prasowy sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy oraz szefa Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Artura Kuptela na temat umów modernizacyjnych dla Wojska Polskiego. Na wstępie Paweł Bejda przypomniał, że w ubiegły piątek (29 listopada) podpisano umowę na zakup rakiet AIM-9X Sidewinder. Jak dodał Bejda: "To ważne dla polskiego nieba nośniki rakietowe. Stanowią uzupełnienie dla zakupionych już wcześniej 445 rakiet AMRAAM, a także pocisków JASSM".

Paweł Bejda uporządkował także, ile obecnie jest już w Polsce armatohaubic K9, których liczba wynosi 120 sztuk.

Obecnie w Polsce mamy już 120 armatohaubic K9, niebawem dotrą kolejne egzemplarze. Przez wiele miesięcy kontrakt ten pozostawał bez zabezpieczenia finansowego, obecnie mamy już zabezpieczenie finansowania umowy wykonawczej na dostawy kolejnych armatohaubic K9, która obejmuje także pakiet serwisowy i logistyczny. Chciałem podziękować Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który pozyskuje środki finansowe dla potrzeb modernizacji.

Chcę państwu tylko też przypomnieć tak pokrótce historię jeżeli chodzi o armatohaubice K9. 27 lipca 2022 roku została podpisana umowa ramowa na 672 sztuki armatohaubic K9. Pierwsza umowa wykonawcza na zakup 212 haubic samobieżnych na kwotę 2,4 mld dolarów netto. Z latami dostał 2022-2028. Obecnie w Polsce mamy już 120 armatohaubic. Kolejne są w drodze. Jeszcze w tym roku kilkanaście sztuk armatohaubic K9 dotrze do Polski, druga umowa wykonawcza na 152 haubice K9 w tym 146 w konfiguracji już K9PL - termin dostaw lata 2025-2027. Przez wiele miesięcy ten kontrakt zostawał bez zabezpieczenia finansowego, jednakże pod koniec listopada nastąpiła zmiana sytuacji z wielką przyjemnością ogłaszam państwu, że jest potwierdzenie finansowania kontraktów zawartych z Hanwa Aerospace na pozyskanie armatohaubic K9 z umowy wykonawczej nr 2.

Chciałbym również poinformować Państwa że pracujemy cały czas na realizacją polskiej części kontraktu na armatohaubice K9. Na końcowym etapie negocjacji jest umowa na zakup kilkuset polskich wozów towarzyszących do haubic samobieżnych, to będzie kontrakt też wielomiliardowy, o tym jeszcze oddzielnie Państwa będziemy informować. To są pieniądze to jest wiele miliardów złotych, które zostanie w polskich zakładach zbrojeniowych - dodał Bejda.