Bardziej szczegółowych informacji udziela Agencja Uzbrojenia, która poinformowała, że kierujący nią gen. bryg. dr Artur Kuptel podpisał Letter of Acceptance, czyli umowę zakupu, zawieraną z amerykańską administracją w ramach systemu Foreign Military Sale (FMS). Dotyczy ona pozyskania 232 pocisków AIM-9X Sidewinder Block II za za ok. 175 mln dolarów netto. Kontrakt obejmuje dostawy w latach 2028-2030 lotniczych środków bojowych, ale również „elementów dodatkowych”, w tym części zamiennych, pakietu logistycznego oraz szkoleniowego.

Dokonało się! Po 8 miesiącach od uzyskania zgody Kongresu USA dopełniliśmy zakupu 232 pocisków AIM-9X dla obecnych i przyszłych 🇵🇱 samolotów bojowych. Dziś @AgencjaUzbr podpisała umowę za ok. 175 mln dolarów. Dostawy od 2028 roku.@MON_GOV_PL @Defence24pl @Polska_Zbrojna pic.twitter.com/8d2MzJJs5B— Paweł Bejda (@pawelbejda) November 29, 2024

Pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder to jeden z trzech typów lotniczych środków bojowych, których sprzedaż do naszego kraju w marcu zaakceptował Departament Stanu USA. Zgoda dotyczyła 821 pocisków manewrujących powietrze-ziemia AGM-158B JASSM za cenę maksymalną 1,77 mld dolarów, 745 pocisków powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120C-8 AMRAAM za maksymalnie 1,7 mld oraz 232 pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder Block II za sumę do 219 mln.

Wszystkie trzy typy pocisków to najnowsze warianty uzbrojenia, przeznaczone m.in. dla myśliwców 5. generacji F-35A Husarz, które w 2026 roku zaczną trafiać do Polski w ramach umowy zakupu 32 egzemplarzy. Mogą być również wykorzystywane przez myśliwce F-16C/D Jastrząb, a pociski AMRAAM i Sidewinder mają również znajdować się w arsenale środków bojowych lekkich maszyn bojowych FA-50PL.