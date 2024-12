MON ma plany przyjęcia nowych żołnierzy w 2025 roku. Niestety mundury wciąż są zrzucane

Podsekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek w Szczecinie przekazał, że Ministerstwo Obrony Narodowej planuje w 2025 roku, przyjąć do polskich sił zbrojnych ok. 23 tys. żołnierzy. Mimo ambitnych planów, by zachęcić nowych rekrutów do służby, to według doniesień gazety Rzeczpospolita do 16 grudnia z zawodowej służby wojskowej zwolniono 9,28 tys. żołnierzy oraz 10,08 tys. ochotników z WOT. To oznacza, że mundur zdjęło w sumie 19,36 tys. żołnierzy.

i Autor: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych / X Wojsko Polskie