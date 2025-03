Łotwa wzywa państwa europejskie do wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej

Łotwa wprowadziła powszechny pobór mężczyzn do wojska w 2023 r. i zwiększyła wydatki na obronność do 4 proc. PKB kraju. W wywiadzie dla Sky News (9 marca) premier łotewskiego rządu Edgars Rinkēvičs wezwał europejskie państwa członkowskie NATO, oparte na armiach zawodowych, do powrotu do obowiązkowej, służby wojskowej.

i Autor: Andrzej Bęben/ Facebook Edgars Rinkēvičs