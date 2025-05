Kosiniak – Kamysz: Polska na tle państw Europy robi najwięcej, aby zatrzymać wojska USA na swoim terytorium

14 maja wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz wziął udział w kongresie Impact25, podczas którego uczestniczy w fireside chat - Nowe zagrożenia, nowe odpowiedzi: Polska strategia bezpieczeństwa. Szef MON mówił, że

"Amerykańska obecność w Polsce zwiększa się, a nie zmniejsza. Dziś budujemy nowoczesną armię, a współpraca z sojusznikami to nasz priorytet. Polska na tle państw Europy robi najwięcej, aby zatrzymać wojska USA na swoim terytorium. Zwiększamy wydatki obronne i modernizujemy wojsko".

Kosiniak - Kamysz zaznaczył, że "współpraca PGZ z prywatnymi podmiotami to ten kierunek, który promujemy. Otwieramy się na sektor prywatny. Chcemy wybierać nasze krajowe firmy i łączyć siły. Przed nami zakupy systemów frontowych i antydronowych. Mamy wspaniałe firmy dronowe i będziemy współpracować".

Szef MON zaprosił także do nowego Cyber Legionu.

Jak mówił dalej Kosiniak - Kamysz:

"Wyzwanie zbudowania najsilniejszej armii, dobrego sojuszu i świetnego społeczeństwa — to są trzy największe wyzwania. To nie są obawy, bo to wszystko możemy jeszcze zmienić, możemy to po prostu zrobić. Obawy trzeba mieć, jak już nic nie jesteś w stanie zrobić. Dzisiaj jeszcze bardzo dużo zależy od nas wszystkich — tak jak tutaj jesteśmy. I bardzo się cieszę, że tutaj też jest taka inspiracja, bo pomimo różnorodności, pomimo różnych światopoglądów i poglądów, to jednak są wspólne kierunki. I stąd te wspólne kierunki wypływają — to niezmiennie są nasze wartości, które potrzebują siły, żeby je obronić. Niepodległość sama się nie obroni. Wolność sama się nie obroni".

Kosiniak - Kamysz mówił również tak:

"Jesteśmy dziś w gronie, w którym możemy jasno i wyraźnie powiedzieć: bezpieczeństwo to wartość, która nas łączy. To kwestia absolutnie fundamentalna – nie tylko dla Ministerstwa Obrony Narodowej czy Ministerstwa Cyfryzacji, ale dla całego rządu i wszystkich Polek i Polaków. Z taką właśnie misją działamy – bezpieczeństwo to niezależność. Dzisiejsze podpisanie umowy na satelity obserwacyjne to krok milowy – umożliwią one niezależne obrazowanie, niezależny dostęp do danych – niezależnie od pogody i pory dnia. Polska będzie jednym z pierwszych państw Sojuszu z takimi zdolnościami. To dowód naszej innowacyjności".