Jak co roku Izba przegłosowała plan zdecydowaną większością głosów 310 z 428 kongresmenów. Już wcześniej projekt przyjął Senat, wobec czego ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa zakłada przeznaczenie łącznie 883,7 mld dolarów na cele obronne, z czego 841,4 dla Pentagonu. To o 28 mld więcej niż rok wcześniej.

Plan wydatków zakłada m.in. największą podwyżkę płac żołnierzy od ponad 20 lat (5,2 proc.), największą dotąd kwotę na tzw. Pacific Deterrence Initiative, program inwestycje w obronność w regionie Indo-Pacyfiku - 14,7 mld. Dodatkowo NDAA umożliwi wdrożenie porozumienia partnerstwa AUKUS dotyczącego budowy australijskich okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, a także ustanowienie programu szkolenia i wzmacniania sił Tajwanu.

Ustawa przewiduje też wydatki 3,6 mld dolarów na Europejską Inicjatywę Odstraszania (EDI), plan inwestycji obronnych w Europie, w tym w Polsce. Zwiększone zostaną też wydatki na zakup i zwiększenie produkcji kluczowych rodzajów amunicji, w tym nowych pocisków ziemia-ziemia Precision Strike Mission (PrSM). Dodatkowo uproszczone mają zostać procedury pozyskiwania broni w związku z pomocą dla Ukrainy. Na zakup broni dla Ukrainy przeznaczono w ustawie 300 mln dol. Nie przedłużono natomiast ustawy Lend-Lease, na podstawie której Ukraina mogła wypożyczać sprzęt wojskowy, lecz która nie została wykorzystana ani razu.

Wśród innych zapisów zawartych w ustawie znajduje się m.in. zakaz wycofania USA z NATO bez zgody Senatu lub ustawy Kongresu, a także tymczasowe przedłużenie kontrowersyjnych uprawnień służb wywiadowczych do inwigilacji cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Wbrew żądaniom części republikanów w kompromisowej wersji nie znalazły się zapisy zakazujące resortowi płacenia za podróż kobiet-żołnierzy, by mogły dokonać aborcji w stanie, w którym jest dozwolona.

Głosowanie nad NDAA było ostatnim głosowaniem izby przed udaniem się kongresmenów na planowaną świąteczną przerwę, która według kalendarza ma potrwać do stycznia. Oznacza to, że - o ile republikańskie kierownictwo Izby nie zdecyduje się zmienić planów lub zwołać nowego posiedzenia - Kongres nie przyjmie w tym roku dodatkowych środków na pomoc dla Ukrainy, o co zabiega Biały Dom.

Czołowy negocjator demokratów w Senacie, Chris Murphy, powiedział w czwartek, że rozmowy w sprawie kompromisu nt. reform imigracyjnych, które mają odblokować impas w sprawie pakietu środków, postępują, i wezwał izbę do pozostania w Waszyngtonie. Podobny apel wystosował wcześniej prezydent Biden.

Komentarz:

Widać, wyraźnie że nadchodzący rok, to będzie dla USA z jednej strony przede wszystkim okres wyborczy ale także skupienie uwagi na Indo-Pacyfiku. 14,7 mld na Indo-Pacyfik a 3,6 mld dolarów na Europe pokazuje, gdzie są amerykańskie interesy i priorytety. Europa powinna właśnie teraz, zacząć wywiązywać się z 2% PKB na obronność i na poważnie myśleć o swoim bezpieczeństwie, bez olbrzymiego wsparcia USA, które same także mają problemy jak kwestia migrantów, opieki zdrowotnej, patologii różnej maści. To oczywiście nie oznacza, że Niemcy np. powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, ponieważ po pierwsze to jest w obecnej chwili niewykonalne ze względu na słabość niemieckiej armii oraz ze względu na pewne niemieckie ambicje, które nie muszą iść w parze z interesami państw wschodniej flanki NATO.

Niemniej widać, gdzie jest kurs USA w dłuższej perspektywie. Na Indo-Pacyfik przede wszystkim będą wędrowały ogromne fundusze, by wzmocnić ten region przed zagrożeniem ze strony Chin, które ciągle rośnie. A Europa, która nie powinna zasypiać przed zagrożeniem rosyjskim ma ostatni dzwonek, by się obudzić i zacząć się zbroić.