Kolejna dostawa czołgów Abrams do Polski

Jak poinformował sekretarz stanu w MON Paweł Bejda, 9 maja do Polski przybyło kolejne 19 czołgów amerykańskich M1A2SEPv3 Abrams. Jak dodał Bedja we wpisie: "Już niebawem wejdą na uzbrojenie polskiego wojska".

Łącznie jest już w Polsce 47 czołgów M1A2SEPv3 z zamówionych 250 sztuk. Umowa na czołgi M1A2 SEP v.3 Abrams dla Sił Zbrojnych RP została zawarta 5 kwietnia 2022 roku. W styczniu szef MON poinformował o dostarczeniu do Polski pierwszych 28 z zamówionych 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEPv3.

Wartość kontraktu była szacowana na 4,75 mld USD. Jak mówił wówczas ówczesny minister Mariusz Błaszczak: „czołgi Abrams trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zadaniem tych czołgów i konsekwencją tego, że polskie władze rozwijają Wojsko Polskie jest odstraszanie ewentualnego agresora”.

W skład kontraktu na 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEPv3 weszły również symulatory i pojazdy wsparcia technicznego, mowa o 26 wozach zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz 17 mostach szturmowych M1074 Join Assault Bridge. Poza wyposażeniem technicznym pozyskano również amunicję w postaci KE-W A1 APFSDS-T, która wchodziła w skład tzw. pakietu startowego zakupu Abramsów. Ponadto zakupiono pociski szkole M865 TPCSDS-T, a także bardziej zaawansowane pociski jak podkalibrowe KE-W A3/A4 oraz Advanced Multi Purpose (AMP) mająca zastąpić cztery inne rodzaje amunicji.

W skład dodatkowego uzbrojenie wchodzi WKM 12,7 mm M2 kalibru 50 mm na stanowisku dowódcy oraz karabin maszynowy 7,62 mm M240 sprzężony z armatą główną. Warte podkreślenie jest, że M1A2 SEPv3 Abrams posiada zaawansowany pancerz kompozytowy w technologii Chobham (z wkładkami ze zubożonego uranu w krytycznych miejscach).

W ramach umowy Polska rozwija również infrastrukturę szkoleniową i techniczną, co obejmuje centrum szkoleniowe dla Abramsów znajdujące się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Ośrodek ten będzie wyposażone w symulatory, trenażery i sale dydaktyczne, które pozwolą szkolić załogi czołgów oraz personel techniczny.

Z kolei w czerwcu ub. roku zakończono dostawy do polskiej armii 116 pojazdów w starszej wersji M1A1. Kontrakt na dostawę czołgów M1A1 Abrams został podpisany 4 stycznia 2023 r., przez ówczesnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Wartość kontraktu wyniosła 1,4 mld dolarów (6,2 mld zł) netto, z czego prawie 200 mln (880 mln zł) stanowiła amerykańska pomoc wojskowa. Polska zamówiła 116 używanych M1A1FEP (Firepower Enhancement Package) z zapasów nadmiarowego sprzętu amerykańskiego. Czołgi M1A1 pochodzą z zapasów Piechoty Morskiej USA i wymagały jedynie przeglądów i prostych remontów po „wyciągnięciu z naftaliny”. Przeprowadzono też modyfikacje dostosowujące je do wymogów Sił Zbrojnych RP. Wymieniono w nich także moduły starego pancerza kompozytowego na nowocześniejszy, zapewniający lepszą ochronę.

Pierwsze strzelania z Abramsów M1A2 SEPv3

7 kwietnia, na poligonie w podpoznańskim Biedrusku, w ramach szkolenia uzupełniającego polscy czołgiści po raz pierwszy strzelali z Abramsów M1A2 SEPv3. Obsługi czołgów w tej wersji uczą ich m.in. specjaliści z USA.

Czołgi M1A2 Abrams

M1A2 SEP v.3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego ABRAMS. Jego główne uzbrojenie stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Wysoką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowany system kierowania ogniem. Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm.

Czołg M1A2 ABRAMS charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji SEP v.3 może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu TROPHY. Napęd czołgu stanowi silnik turbowałowy Honeywall AGT1500C o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką prędkość maksymalną oraz mobilność w każdym terenie. Najnowsza wersja została dodatkowo wyposażona w pomocniczą jednostkę napędową (APU).

Masa bojowa czołgu M1A2 SEP v.3 ABRAMS wynosi, w zależności od zastosowanych na platformie rozwiązań, ok. 65-70 t, co umożliwia wykorzystanie do ich transportu ciągników siodłowych z zestawami niskopodwoziowymi do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o masie do 70 t.