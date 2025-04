Pierwsze strzelania z Abramsów M1A2 SEPv3. Pod okiem instruktorów z USA

Autor: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Materiały prasowe

Czołg M1 Abrams to już legenda pola walki. Maszyna określana jest jako jeden z najlepszych i najbezpieczniejszych czołgów świata. Abramsy brały udział m.in. w operacji Pustynna Burza i wojny w Afganistanie. Polska zamówiła 116 wozów w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPV3. Żołnierze już szkolą się na używanych maszynach. Pierwsze, fabrycznie nowe pojawią się nad Wisłą na przełomie maja i czerwca 2023 roku. Całkowita wartość umowy na zakup Abramsów to ok. 1,4 mld dolarów.