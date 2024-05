„Chcemy, aby odbyło się to 28 sierpnia, co jest jednocześnie świętem lotnictwa w Polsce. Byłaby to bardzo piękna data” – powiedział generał Nowak w porannym programie Michała Steli 14 maja w Polsat News. Faktycznie, gdyby udało si dotrzymać terminu, to data byłaby doskonałym momentem. Ustanowione w 1993 roku święto obchodzone jest w rocznicę historycznego zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w 1932 roku, w Berlinie.

Ale to nie wszystkie ciekawe informacje jakich udzielił generał w Polsat News. „Nasze samoloty są już na linii produkcyjnej. Pierwszy już stoi na własnym podwoziu, na kołach. Także proces produkcji idzie dość dobrze” – podkreślił Inspektor Sił Powietrznych, dodając – „W związku z tym, spodziewamy się, że pierwsze polskie samoloty, będą dostarczone polskim pilotom do szkolenia na przełomie listopada i grudnia tego roku”.

Warto przypomnieć, że maszyny nie przylecą do Polski, ale będą wykorzystywane do szkolenia w USA pierwszych pilotów, którzy staną się w przyszłości instruktorami. Dopiero w 2026 roku pierwszy F-35A Husarz powinien przylecieć do kraju. Dostawy wszystkich 32 maszyn mają zakończyć się cztery lata później.Polska jest pierwszym krajem Europy Środkowej, który uzyskał zgodę na zakup od administracji USA na zakup F-35. Warszawa wyprzedziła w tej kwestii nie tylko Pragę, ale m.in. Berlin.