Kiedy Rumunia kupi F-35? Kontrakt jeszcze w tym roku, a samolotów będzie więcej niż kupiła Polska

Rumunia planuje zakup samolotów F-35 w dwóch transzach. Pierwsza, to nabycie 32 sztuk, a kolejna to 16 sztuk, co daje łącznie 48 sztuk F-35, czyli więcej niż kupiła Polska, która w styczniu 2020 roku, podpisała kontrakt na 32 sztuki. Zakup samolotów F-35 przez Rumunię jest szacowny na 6,5 mld dolarów. Trafią one na wyposażenie rumuńskich sił zbrojnych nie wcześniej niż w 2030 roku. Jak przekazał Reuters, kontrakt - oprócz samych samolotów - ma obejmować także usługi logistyczne i szkoleniowe, symulatory lotu oraz amunicję.

Według Defense Romania program F-35 jest obecnie w fazie Letter of Offer and Acceptance (LOA), a Rumunia oczekuje na odpowiedź amerykańską spodziewaną jesienią. Po odpowiedzi Waszyngtonu poznamy więcej szczegółów technicznych, finansowych i czasowych dot. planu dostarczenia samolotów.

ILA 2024 - F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Decyzję o zakupie myśliwców piątej generacji została podjęta w kwietniu ubiegłego roku Naczelna Rada Obrony Narodowej Rumunii (CSAT). W październiku parlament wydał zgodę na tę transakcję (przepisy wymagają akceptacji parlamentu w przypadku zakupów broni o wartości powyżej 100 mln dolarów). Jest to rekordowy plan zakupowy Rumunii w zakresie uzbrojenia.

Pierwszy etap tego przedsięwzięcia obejmuje 32 maszyny, wstępne wsparcie logistyczne, usługi szkoleniowe i symulatory lotu, a także pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia – informowały rumuńskie media.

W międzyczasie Rumunia kupiła od Norwegii 32 używane myśliwce F-16 Block 20 w ramach transakcji wartej 400 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 17 samolotów F-16A/B Block 15 Mid-Life Upgrade (MLU) zakupionych od Portugalii w 2016 r. Rumunia obecnie posiada trzy eskadry F-16 w bazach Câmpia Turzii i Fetesti.

F-35 to wielozadaniowe, jednomiejscowe, jednosilnikowe samoloty bojowe, przystosowane do pracy w każdych warunkach pogodowych. Są w stanie prowadzić walkę elektroniczną, obserwację i rozpoznanie. Lockheed Martin jest głównym wykonawcą F-35, a jego kluczowymi partnerami są Northrop Grumman i BAE Systems.

Pierwsze maszyny tego typu mają się pojawić w Rumunii po 2030 roku. Prezydent tego kraju, zapowiadając w ubiegłym roku, że F-35 trafią na wyposażenie sił zbrojnych, podkreślał, że jest to najczęściej wybierany nowy samolot wielozadaniowy w wielu państwach członkowskich NATO.

PM/PAP