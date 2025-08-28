Katastrofa samolotu podczas prób do Radom Air Show. Rozbił się polski F-16

Katastrofa F-16 podczas AirShow Radom

„Potwierdzam, że podczas ćwiczeń przed AirShow w Radomiu rozbił się samolot F-16, pilot nie przeżył” - koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na miejsce katastrofy zmierza wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z kolei Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie przekazało: „Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane. Na miejscu natychmiast podjęto działania ratownicze”.

Na miejsce zdarzenia dotarł już minister obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał na platformie X: „Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci”.

Jak dowiedział się Super Express, ofiarą katastrofy jest pilot F-16 Tiger Demo Team Poland, mjr. Maciej "Slab" Krakowian. Pilot wojskowy z ogromnym doświadczeniem, który nieco ponad miesiąc temu uhonorowany został prestiżową nagrodą „As the Crow Flies Trophy” na międzynarodowych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo 2025 w Wielkiej Brytanii. Na co dzień mjr Krakowian służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.