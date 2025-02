Jeden z obcych statków naruszył strefę bezpieczeństwa platform wiertniczych

Short Notice Excersice pod dowództwem Centrum Operacji Morskich

To były ćwiczenia określane skrótowcem SNEX - z ang. Short Notice Excersice, czyli ćwiczenia, o których ich uczestnicy są poinformowani z bardzo małym wyprzedzeniem. Mają one sprawdzić zdolności ich uczestników do realizacji zadań w nakazanym reżimie czasowym.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) podało, że w ćwiczeniach uczestniczyły wydzielone siły:

• 3 Flotylli Okrętów,

• 8 Flotylli Obrony Wybrzeża,

• Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej,

• Wojsk Specjalnych,

• Morskiego Oddziału Straży Granicznej,

• a także przedstawiciele Urzędu Morskiego.

Całością ćwiczenia dowodziło Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni.

Po tym, gdy za burtą znalazł się ładunek z nieznaną zawartością, gdy załoga jednostki stawiała opór i nie chciała współpracować ze Strażą Graniczną, do akcji włączyła się Marynarka Wojenna.

„Jej zadaniem było rozpoznanie zagrożenia, zatrzymanie jednostki, zlokalizowanie i zidentyfikowanie wyrzuconego do wody ładunku oraz zabezpieczenie wejścia na pokład statku grup abordażowych co w efekcie końcowym miało umożliwić funkcjonariuszom Straży Granicznej przeprowadzenie działań kontrolnych’ – wyjaśniono w komunikacie.

Od roku 2022 prowadzona jest operacja „Zatoka”

Dowództwo podkreśla, że w reakcji na pojawiające się incydenty i zagrożenie ciągłości funkcjonowania morskiej infrastruktury krytycznej, Marynarka Wojenna w 2022 r. rozpoczęła operację „Zatoka”. Jej celem jest monitoring żeglugi, identyfikacja zagrożeń i obserwacja akwenów, na których znajdują się kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego obiekty oraz instalacje.

„W celu podniesienia skuteczności prowadzonych działań Siły Zbrojne RP współpracują w tym obszarze z Morskim Odziałem Straży Granicznej, administracją morską oraz operatorami gazociągów, podwodnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Budowanie świadomości sytuacyjnej odbywa się 24 godziny na dobę w ścisłej współpracy z państwami sojuszniczymi, co zwiększa efektywność działań i podnosi poziom bezpieczeństwa na morzu. Okręty zaangażowane w operację monitorują rejony, gdzie znajduje się newralgiczna dla Polski infrastruktura. Śledzą ruch innych jednostek, starając się zwracać uwagę na wszelkie podejrzane zachowania…”.

Morze jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski oraz całego regionu

Na Bałtyku każdej doby przebywa ok. 3 tys. różnego rodzaju jednostek pływających. Prowadzona jest międzynarodowa wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski.

W polskich portach rocznie przeładowywanych jest blisko 140 mln t cargo. Wpływy z podatków, ceł i akcyz związane z przeładunkiem towarów i wykorzystaniem polskich portów stanowią nawet do 10 proc. całości budżetu państwa. To przykłady stale rosnącego znaczenia transportu morskiego.

„Z polskiego punktu widzenia Bałtyk wraz ze znajdującą się na nim infrastrukturą – gazoportem, naftoportem, setkami kilometrów gazociągów, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przyszłymi morskimi farmami wiatrowymi stanowi klucz do zapewnienia surowcowego, energetycznego i komunikacyjnego bezpieczeństwa państwa oraz całego regionu”. Dlatego też Marynarka Wojenna skupia się na prowadzeniu manewrów oraz operacji związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania i wsparcia sojuszniczego...