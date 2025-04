Indie zatwierdzają zakup samolotów Rafale M dla marynarki wojennej. Umowa w ciągu kilku tygodni

Spis treści

Umowa na Rafale M już w kwietniu?

Indie są coraz bliżej podpisania umowy na samoloty francuskie Rafale M, które będą startować z lotniskowców. Komitet ds. Bezpieczeństwa Rządu, na którego czele stoi premier Narendra Modi, zatwierdził 9 kwietnia umowę o wartości 63 000 crore (ponad 7 miliardów dolarów) na zakup 26 samolotów Rafale Marine dla pierwszego rodzimego lotniskowca INS Vikrant. Podpisanie umowy na samoloty powinno nastąpić w ciągu najbliższych tygodni prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca podczas wizyty francuskiego ministra obrony Sébastiena Lecornu w Indiach i ma zostać zrealizowana na mocy umowy międzyrządowej z Francją.

Rząd #India 🇮🇳zatwierdza zakup Rafale Marine F4 za 6,6 mld euro od #Francji 🇫🇷.Umowa szczegółowo dotyczy zakupu 22 samolotów Rafale M i 4 samolotów Rafale B [dwumiejscowych] na potrzeby szkolenia pilotów indyjskiej marynarki wojennej. pic.twitter.com/HygPxgwucz— Aleksander Olech (@AleksanderOlech) April 10, 2025

Kontrakt obejmuje 22 jednoosobowe i cztery dwuosobowe odrzutowce Rafale Marine. W przeciwieństwie do Rafale M, Rafale B nie jest przeznaczony do lądowania i startów z lotniskowców. W przeciwieństwie do jednomiejscowego samolotu Rafale C i dwumiejscowego samolotu Rafale B używanych przez indyjskie siły powietrzne, samolot Rafale M jest przystosowany do operacji morskich i wyposażony we wzmocnione podwozie, hak hamujący oraz wzmocnioną konstrukcję, aby wytrzymać trudy lądowania na lotniskowcu.

Umowa obejmuje również kompleksowy pakiet wsparcia obejmujący konserwację floty, logistykę, szkolenie personelu i produkcję krajową w ramach zobowiązań offsetowych. Umowa Rafale-M obejmuje również zobowiązanie Francji do pomocy w integracji indyjskich pocisków, takich jak morskie pociski przeciwokrętowe krótkiego i średniego zasięgu (NASM) i BrahMos-NG, opracowywane przez DRDO, z myśliwcami Rafale-M w przyszłości.

Jakie samoloty posiada Indyjskie Siły Powietrzne?

Według The Times of India umowa obejmuje również modernizacje, wyposażenie i części zamienne do 36 samolotów Rafale, które są już w służbie indyjskich sił powietrznych (IAF). Indie i Francja podpisały umowę na nie we wrześniu 2016 r.

Zakup nowych Rafale M następuje w czasie, gdy marszałek sił powietrznych Amar Pratap Singh wielokrotnie wyrażał obawy dotyczące starzejącej się floty IAF. Przemawiając na spotkaniu Chanakya Dialogues w zeszłym miesiącu, powiedział, że IAF wymaga wprowadzenia od 35 do 40 myśliwców rocznie, aby rozwiązać istniejące niedobory i zastąpić starzejące się floty, które mają zostać wycofane ze służby w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat.

IAF obecnie obsługuje 36 myśliwców Rafale w swoich bazach lotniczych Ambala i Hashimara. Poza tym Indie posiadają około 270 Su-30MKI, około 60-70 MiG-29 zmodernizowane do standardu MiG-29UPG, i około 50 Mirage 2000H/TH, które są modernizowane do standardu Mirage 2000-5 MK2 z modyfikacjami specyficznymi dla Indii, a także 100 Jaguarów. W lutym 2021 roku, Indyjskie Siły Powietrzne zamówiły 83 dodatkowe myśliwce Tejas, w tym 73 jednomiejscowe Mark 1A i 10 dwumiejscowych samolotów Mark 1. Niedawno szwedzka firma Saab zaoferowała ponownie swój samolot Gripen E Indyjskim Siłom Zbrojnym w liczbie 114 szt.

Według marszałka lotnictwa indyjskie siły powietrzne obecnie dysponują jedynie 31 aktywnymi eskadrami myśliwskimi — znacznie poniżej zatwierdzonej liczebności 42 — co stwarza wyzwania w zakresie utrzymania gotowości operacyjnej. Jak przypomina portal Business Standard, Singh opowiadał się również za większym zaangażowaniem sektora prywatnego w produkcję samolotów bojowych. Co ciekawe, publicznie skrytykował państwową firmę Hindustan Aeronautics Limited (HAL) za opóźnienia w dostawie myśliwców Tejas Mk1A. Podczas pokazu Aero India w lutym Air Chief Marshal wyraził niezadowolenie dla HAL, stwierdzając, że „nie ma zaufania” do państwowej firmy lotniczej.

Droga do Rafale M

W lipcu 2023 r. indyjska rada ds. zakupów obronnych (DAC), na czele której stoi minister obrony Rajnath Singh, zatwierdziła propozycję indyjskiej marynarki wojennej dotyczącą zakupu 26 myśliwców Rafale M w celu zwiększenia jej zdolności operacyjnych. Wybór Rafale nastąpił gdy Marynarka Wojenna potwierdziła, że ​​francuski odrzutowiec jest odpowiedni w porównaniu z ofertą Boeinga F/A-18E/F Super Hornet.

Rafale M jest importowany jako środek tymczasowy, aby sprostać wymaganiom marynarki, dopóki Indie nie opracują własnych dwusilnikowych myśliwców pokładowych (TEDBF). Dostawy samolotów Rafale M mają rozpocząć się około pięciu lat po podpisaniu umowy i będzie operował obok obecnej floty MiG-29K Marynarki Wojennej. Początkowo rozważano, że samoloty MiG-29K zastąpią Rafale, jednak na razie rosyjskie myśliwce będą nadal operować na pokładzie drugiego indyjskiego lotniskowca INS Vikramaditya.

Kolejna duża umowa z Francją za 33 500 crore rupii na trzy dodatkowe okręty podwodne z napędem dieslowsko-elektrycznym Scorpene, które mają zostać zbudowane przez Mazagon Docks (MDL) we współpracy z francuską grupą M/s Naval Group, jest również obecnie finalizowana.