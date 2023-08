Kierowanie siłami broniącymi przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii, które nie posiadają własnych myśliwców i korzystają z sojuszników, jest przekazywane co kilka miesięcy wraz ze zmianą załóg i maszyn które rotacyjnie pełnią tą rolę. W sierpniu załogi Royal Air Force zostały zastąpione przez kontyngent „Amber” należący do Ejército del Aire y del Espacio. Hiszpańskie Siły Powietrzne i Kosmiczne oddelegowały do tego zadania 8 myśliwców Eurofighter Typhoon i ponad 140 osób personelu od 3 sierpnia. 12 sierpnia siły te zostały wzmocnione o ponad 20 żołnierzy i samolot Airbus A400M Atlas, należący do 31 Skrzydła Lotnicze w Saragossie.

Jest to interesujące zwiększenie możliwości tego komponentu sił NATO, gdyż zwiększa zakres możliwych zadań. Nie tylko operacyjnych ale również treningowych. Na przykład już 13 sierpnia hiszpańska maszyna brała udział we wspólnych ćwiczeniach z zakresu tankowania w locie z fińskimi F/A-18C/D Hornet i niemieckimi Eurofighterami. Jest to ważna i złożona umiejętność która wymaga stałego ćwiczenia, gdyż łączy sie z niebezpiecznym zbliżeniem do siebie dwóch maszy o znacznie różniącej się prędkości przelotowej. Na czas tankowania muszą one pozostawać w niemal stałej pozycji względem siebie, aby tankowanie nie zostało przerwane, szczególni w sposób gwałtowny. Może to spowodować uszkodzenie instalacji do przekazywania paliwa ale również jednego lub obu samolotów.

Samolot Airbus A400M to maszyna turbośmigłowca, napędzana 4 silnikami Europrop TP400-D6 o mocy 11 tys KM każdy. Osiąga prędkość przelotową 781 km/h i z ładunkiem 20 ton jest w stanie przelecieć niemal 6,5 tys. km. Maksymalny ładunke to 37 ton lub 116 w pełni wyekwipowanych żołnierzy. Co ważne samolot nie tylko może pełnić rolę tankowca, ale sam posiada instalację do pobierania paliwa w powietrzu.

W wersji podstawowej zabiera na pokład 63 500 litrów paliwa, ale może zostać wyposażony w dwa dodatkowe zbiorniki w ładowni o pojemności 7200 litrów każdy. Dzięki temu A400M może przewozić ładunki o masie 20 ton bez międzylądowań i tankowania na odległość 11 000 kilometrów. Może też pełnić rolę bardzo wydajnego latającego tankowca z którego mogą korzystać nie tylko samoloty ale również śmigłowce. Samolot A400M jest standardowo wyposażony w podstawowe instalacje do tankowania w powietrzu i wymaga tylko szybkiego montażu opcjonalnego zestawu AAR (ang. Air-to-Air Refuelling), aby funkcjonować jako tankowiec. Maszyna jest wówczas wyposażona w dwa miękkie przewody do tankowania rozwijane ze specjalnych gondol pod skrzydłami oraz jeden umieszczony centralnie, pod ogonem. Umożliwia to jednoczesne tankowanie trzech maszyn. Duże samoloty, takie jak A400M czy C-130 Hercules tankowane są z centralnego przewodu.