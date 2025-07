Guam pod ochroną. Pentagon inwestuje w nowe centrum dowodzenia obroną przeciwrakietową

Spis treści

Pentagon przyznał kontrakt o wartości 295 milionów dolarów na budowę centrum dowodzenia systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Guam. Umowa, podpisana 3 lipca 2025 roku z firmą Core Tech-HDCC-Kajima LLC, obejmuje realizację projektu do marca 2029 roku. Firma, będąca częścią Core Tech, ma doświadczenie w realizacji wojskowych projektów budowlanych na wyspie.

Jak czytamy w komunikacie Naval Facilities Engineering Systems Command Pacific:

"Prace, które mają zostać wykonane, obejmują budowę centrum dowodzenia systemem obronnym, elektrowni, budynku rozdzielni, magazynu paliwa, punktu kontroli wejścia i powiązanego wyposażenia".

Guam, położony w strategicznym regionie Indo-Pacyfiku, znajduje się w zasięgu zaawansowanej broni dalekiego zasięgu, w tym tej należącej do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, co czyni go kluczowym punktem dla bezpieczeństwa USA. Centrum dowodzenia, które ma zostać wybudowane na Guam, będzie kluczowym elementem Systemu Obrony Guam (Guam Defense System), wieloszczeblowej inicjatywy różnych rodzajów sił zbrojnych USA. Jego zadaniem będzie koordynacja działań mających na celu ochronę około 170 000 mieszkańców wyspy oraz strategicznych instalacji wojskowych, takich jak baza lotnicza Andersen i baza marynarki wojennej Guam, przed zagrożeniami ze strony pocisków balistycznych, hipersonicznych i manewrujących.

System obrony ma integrować technologie takie jak Aegis Ashore, THAAD oraz pionowy system startowy Mk 41, a głównymi pociskami przechwytującymi są SM-3 i SM-6. Jednak rozwój systemu napotyka trudności, w tym wstrzymanie prac nad radarem AN/TPY-6 w styczniu 2025 roku oraz brak jasnej strategii zarządzania, co może prowadzić do opóźnień i problemów organizacyjnych, jak wskazano w raporcie Government Accountability Office (GAO) z maja 2025 roku.

Testy i wyzwania

W zeszłym roku przeprowadzono udany test przechwycenia balistycznej rakiety średniego zasięgu nad Guam, co, jak stwierdził kontradmirał Greg Huffman, dowódca Joint Task Force-Micronesia:

"Potwierdziło to naszą zdolność do wykrywania, śledzenia i zwalczania pocisków w locie, zwiększając naszą gotowość do obrony przed ewoluującymi zagrożeniami ze strony przeciwnika".

Dlaczego Guam potrzebuje nowej obrony?

Guam, jako jeden z najważniejszych punktów militarnych USA w regionie, odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom ze strony Chin i Korei Północnej, szczególnie w kontekście rosnących napięć w regionie Indo-Pacyfiku. Inwestycja w system obrony wyspy jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia zdolności obronnych w obliczu coraz bardziej zaawansowanych technologii rakietowych potencjalnych przeciwników.

Guam jest położony około 3 000 km od wybrzeży Chin i 2 500 km od Korei Północnej. Jako terytorium USA, wyspa stanowi przeciwwagę dla rosnącej potęgi militarnej Chin, szczególnie w kontekście sporów o Morze Południowochińskie i Tajwan. Jest także kluczowym elementem w sieci sojuszy USA w regionie, obejmujących Japonię, Koreę Południową i Australię.

Jak było już wspomniane, na Guam jest baza lotnicza Andersen, która służy jako główna baza dla bombowców strategicznych, takich jak B-52, B-1B czy B-2, oraz dla samolotów transportowych i zwiadowczych. Jest kluczowa dla projekcji siły w regionie Pacyfiku. Znajduje się tam także baza marynarki wojennej, która obsługuje okręty wojenne, w tym okręty podwodne, i jest ważnym węzłem logistycznym dla Floty Pacyfiku USA.

Guam pełni funkcję ważnego węzła logistycznego dla operacji wojskowych i cywilnych w regionie Pacyfiku. Porty i infrastruktura wyspy wspierają zarówno działania militarne, jak i handel międzynarodowy. Wyspa jest także hubem dla zaopatrzenia i wsparcia operacji w regionie, co czyni ją kluczową w utrzymaniu amerykańskiej obecności militarnej.