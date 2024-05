Gen. Stanisław Koziej: Ważna jest koncepcja obrony uprzedzającej. Samym oporem wojny obronnej nie wygrywa się

Przypomnijmy… W poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem i z szefem SGWP gen. Wiesławem Kukułą przedstawili informacje na temat programu Tarcza Wschód. Program ma zostać zrealizowany do 2028 r. i kosztować 10 mld zł. Zakłada on m.in. budowę umocnień i zapór wzdłuż wschodniej granicy.

Gen. Koziej w rozmowie z PAP zaznaczył, że nie jest to jeszcze konkretny program, ale generalne założenia. Jego zdaniem to „bardzo dobry projekt strategiczny, wzmacniający system obrony Rzeczypospolitej”. Teraz – dodał – musi on być ujęty w podstawowych, oficjalnych, obowiązujących dokumentach strategicznych państwa, tj. w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej.

– W niej zaprezentowane założenia powinny zostać przekute w realne zadania. Na podstawie tego dokumentu wojsko opracowuje plany operacyjne użycia sił zbrojnych w różnych scenariuszach zagrożeń. To bardzo dobry program, ale musimy pamiętać, że obrona na każdym szczeblu, od taktycznego do strategicznego, składa się z dwóch podstawowych elementów, tj. oporu i uderzenia…

Generał wskazał, program Tarcza Wschód wnosi do obrony państwa zorganizowanie oporu, dlatego powinien być „sprzężony z innymi elementami, a w szczególności z obroną powietrzną, w tym przeciwrakietową, czyli z rażeniem przeciwnika w powietrzu”.

Zdaniem prof. Kozieja ważny w całości systemu jest element cyberobrony.

– W założeniach nie usłyszałem wyodrębnionego problemu. Myślę, że warto uzupełnić założenia o kontekst cyberobrony...

Podkreślił, że w programie powinna znaleźć się „koncepcja atakowania wojsk wroga w momencie, w którym ruszają one do agresji, a nie dopiero wtedy, gdy znajdują się na naszej granicy”.

– To jest koncepcja obrony uprzedzającej. Samym oporem wojny obronnej nikt jeszcze nie wygrał. Obrona uprzedzająca jest dozwoloną formą obrony w odróżnieniu od zakazanych działań prewencyjnych – uważa rozmówca PAP.

Wyjaśnił, że tak zintegrowany system obrony państwa, czyli powiązanie Tarczy Wschód z obroną powietrzną, cyberobroną i z uderzeniami uprzedzającymi, może osłabić przeciwnika, który następnie może w tej strefie ugrzęznąć.

– Jeżeli wróg nie będzie wykryty na czas, to nie będzie osłabiony na czas. Wówczas wybierze sobie jeden kierunek, na którym będzie chciał nas zaskoczyć i wtedy może przerwać obronę. Bierny opór jest niewystarczający w obronie strategicznej…

Pozytywnie ocenił uwzględnienie w programie priorytetu dla zdolności przeciwzaskoczeniowych.

– To od zdolności przeciwzaskoczeniowych, od dobrego wykrywania, rozpoznawania zależy możliwość wykrycia początku ruszania wojsk wroga, momentu nieuchronnie rozpoczynanej agresji, gdy przeciwnika można już zwalczać...

Według generała połączenie tych komponentów „może nam zapewnić realizację celu politycznego, o którym słyszymy z ust rządzących, że „będziemy bronili każdego centymetra terytorium Polski czy każdego cala terytorium NATO”...

– Skoro mamy taką ambicję, słuszną zresztą, że będziemy bronili każdego centymetra i każdego cala, to powinniśmy naszą koncepcję Tarczy Wschód propagować na forum NATO, nie tylko Unii Europejskiej. Polska dyplomacja powinna propagować Tarczę Wschód w NATO, by stała się programem sojuszniczym, np. moglibyśmy zabiegać o to, by w konkluzjach lipcowego szczytu w Waszyngtonie znalazła się fraza mówiąca o Tarczy, tym bardziej że chcemy ją budować we współdziałaniu z Państwami Bałtyckimi.

B. szef BBN ccenił, że jest na szansa na osiągniecie takiego celu.