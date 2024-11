Gen. Pacek: Cytadela to będzie piękna kraina historii Polski w środku Warszawy

Mówiąc o trwającej przeprowadzce z Al. Jerozolimskich do nowej siedziby na warszawskiej Cytadeli, gen. Pacek podkreślił, że jest to proces który potrwa kilka lat. Zadanie jest ogrome. Jak wyjaśnia dyrektor MWP - „Muzeum Wojska Polskiego to ponad 350 tys. eksponatów. Nie tylko to co widać: czołgi, artyleria, samoloty, śmigłowce… to także dziesiątki tysięcy, często bardzo drobnych eksponatów. Ale to są szable królów i sławnych generałów, mundury, ordery, siodła, uzdy. Wszystko to, co towarzyszyło rozwojowi oręża polskiego od XI wieku po czasy współczesne.”

Nowa siedziba, tak zwany „pawilon południowy” to ogormna przestrzeń, podzielona na 3 odrębne sale ekspozycyjne. Obecnie zajęta jest tylko jedna, w której znajduje się wystawa „Chwała oręża polskiego”, mająca prezentować w pewien przekrojowy sposób historię wojskowości od czasów pierwszych Piastów po koniec II wojny światowej.

Docelowo muzeum ma zajmować dwa takie budynki, obejmujące centralny Plac Gwardii Pieszej Koronnej. Obecnie zajmowany pawilon zwany „południowym”, mają zajmować ekspozycje od zarania państwa polskiego do końca II RP. Pawiol „północny”, który jest obecnie projektowany, ma zajmować ekspozycja stała dotycząca okresu od II wojny światowej do współczesności. Ale to nie wszystko.

„Oprócz tych dwóch budynków muzealnych będzie też wiele elementów na zewnątrz. Już obecnie budujemy wystawę zewnętrzną. Są tam pamiątki historyczne głównie z okresu II wojny światowej” – mówi z przekonaniem gen. Bogusław Pacek, dodając - „myślę, że jeśli chodzi o muzea wojskowe, będzie to jedno z najbogatszych w atrakcje muzeów w Europie”.

Muzeum żywe, ponieważ cały obszar Cytadeli ma być wykorzystywany do rekreacji i edukacji. „Cytadel, te 35 hektarów w środku Warszawy to będzie piękna kraina historii Polski, w tym, w znacznym stopniu historii militarnej.” Jak podkreśla dyrektor muzeum, regularnie odbywają się tutaj różne wydarzenia związane z historią oręża polskiego. Zarówno tą miniona, jak i współczesną, gdyż wojsko regularnie prezentuje tutaj swój sprzęt. Można zobaczyć czołgi czy działa z czasów II wojny światowej, ale też najnowszy sprzęt Wojska Polskiego.