Gen. Mendrala w strategicznym sercu armii. Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu umacnia sojusz z USA

Podczas swojej wizyty gen. dyw. Dariusz Mendrala szczegółowo zapoznał się z funkcjonowaniem Centrum Warsztatowo-Magazynowego w Powidzu. Obejmowała ona nie tylko ocenę zmian infrastrukturalnych, ale także bezpośrednie rozmowy z personelem. W trakcie wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie w centrum. Poruszono kwestie związane z realizacją zadań warsztatowych i magazynowych, a także funkcjonowaniem systemu wsparcia technicznego sprzętu wojskowego. To kluczowe dla utrzymania wysokiej sprawności operacyjnej Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych.
Polsko-amerykańska współpraca w Powidzu
Istotnym punktem programu były rozmowy z przedstawicielami wojsk amerykańskich stacjonujących w Powidzu. Tematem dyskusji była współpraca oraz wspólna realizacja przedsięwzięć logistycznych, co jest nieodłącznym elementem obecności sojuszniczej na terenie Polski. Jak przekazano w komunikacie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
"Wymiana doświadczeń oraz bezpośredni kontakt między personelem obu armii stanowią istotny element codziennego funkcjonowania tego miejsca. Wspólne standardy pracy i bieżąca koordynacja działań pozwalają na sprawną obsługę i przygotowanie sprzętu do realizacji zadań w ramach obecności sojuszniczej w Polsce".
Rola Centrum Warsztatowo-Magazynowego dla NATO
Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu jest uznawane za jeden z kluczowych elementów wojskowego systemu logistycznego, podległego Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jego strategiczne położenie i funkcje sprawiają, że odgrywa ono fundamentalną rolę w zapewnianiu wsparcia technicznego. W placówce realizowane są kompleksowe działania, takie jak przeglądy, diagnostyka i naprawy sprzętu wojskowego, a także jego przechowywanie, ewidencja i przygotowanie do dalszego użytkowania. Pracują tu wysoko wykwalifikowane zespoły specjalistów różnych dziedzin technicznych, których zadaniem jest utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności eksploatacyjnej. Szczególnie ważna jest współpraca z wojskami amerykańskimi, ponieważ w Powidzu utrzymywany jest również sprzęt należący do sił USA w Europie. To umożliwia jego szybkie wykorzystanie podczas wspólnych ćwiczeń i operacji w ramach NATO, co znacząco zwiększa zdolności obronne całego sojuszu i potwierdza Powidz jako strategiczny hub logistyczny.