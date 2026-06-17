Gen. Mendrala w strategicznym sercu armii. Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu umacnia sojusz z USA

Podczas swojej wizyty gen. dyw. Dariusz Mendrala szczegółowo zapoznał się z funkcjonowaniem Centrum Warsztatowo-Magazynowego w Powidzu. Obejmowała ona nie tylko ocenę zmian infrastrukturalnych, ale także bezpośrednie rozmowy z personelem. W trakcie wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie w centrum. Poruszono kwestie związane z realizacją zadań warsztatowych i magazynowych, a także funkcjonowaniem systemu wsparcia technicznego sprzętu wojskowego. To kluczowe dla utrzymania wysokiej sprawności operacyjnej Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych.

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusz Mendrala odwiedził Centrum Warsztatowo-Magazynowe w #Powidz, gdzie zapoznał się z bieżącą działalnością oraz zmianami, jakie zaszły w infrastrukturze wspierającej pracę żołnierzy.💬W trakcie wizyty rozmawiał z… pic.twitter.com/S3zwza04d2— Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (@IWsp_SZ) June 16, 2026

Polsko-amerykańska współpraca w Powidzu

Istotnym punktem programu były rozmowy z przedstawicielami wojsk amerykańskich stacjonujących w Powidzu. Tematem dyskusji była współpraca oraz wspólna realizacja przedsięwzięć logistycznych, co jest nieodłącznym elementem obecności sojuszniczej na terenie Polski. Jak przekazano w komunikacie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

"Wymiana doświadczeń oraz bezpośredni kontakt między personelem obu armii stanowią istotny element codziennego funkcjonowania tego miejsca. Wspólne standardy pracy i bieżąca koordynacja działań pozwalają na sprawną obsługę i przygotowanie sprzętu do realizacji zadań w ramach obecności sojuszniczej w Polsce".

Rola Centrum Warsztatowo-Magazynowego dla NATO

Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu jest uznawane za jeden z kluczowych elementów wojskowego systemu logistycznego, podległego Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jego strategiczne położenie i funkcje sprawiają, że odgrywa ono fundamentalną rolę w zapewnianiu wsparcia technicznego. W placówce realizowane są kompleksowe działania, takie jak przeglądy, diagnostyka i naprawy sprzętu wojskowego, a także jego przechowywanie, ewidencja i przygotowanie do dalszego użytkowania. Pracują tu wysoko wykwalifikowane zespoły specjalistów różnych dziedzin technicznych, których zadaniem jest utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności eksploatacyjnej. Szczególnie ważna jest współpraca z wojskami amerykańskimi, ponieważ w Powidzu utrzymywany jest również sprzęt należący do sił USA w Europie. To umożliwia jego szybkie wykorzystanie podczas wspólnych ćwiczeń i operacji w ramach NATO, co znacząco zwiększa zdolności obronne całego sojuszu i potwierdza Powidz jako strategiczny hub logistyczny.