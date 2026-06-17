Gen. Mendrala w strategicznym sercu armii. Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu umacnia sojusz z USA

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-06-17 15:17

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. dyw. Dariusz Mendrala, złożył wizytę w strategicznym Centrum Warsztatowo-Magazynowym w Powidzu. Celem spotkania było zapoznanie się z bieżącą działalnością oraz postępami w rozwoju infrastruktury, która wspiera pracę zarówno polskich, jak i amerykańskich wojsk.

Podczas swojej wizyty gen. dyw. Dariusz Mendrala szczegółowo zapoznał się z funkcjonowaniem Centrum Warsztatowo-Magazynowego w Powidzu. Obejmowała ona nie tylko ocenę zmian infrastrukturalnych, ale także bezpośrednie rozmowy z personelem. W trakcie wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie w centrum. Poruszono kwestie związane z realizacją zadań warsztatowych i magazynowych, a także funkcjonowaniem systemu wsparcia technicznego sprzętu wojskowego. To kluczowe dla utrzymania wysokiej sprawności operacyjnej Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych. 

Polsko-amerykańska współpraca w Powidzu

Istotnym punktem programu były rozmowy z przedstawicielami wojsk amerykańskich stacjonujących w Powidzu. Tematem dyskusji była współpraca oraz wspólna realizacja przedsięwzięć logistycznych, co jest nieodłącznym elementem obecności sojuszniczej na terenie Polski. Jak przekazano w komunikacie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

"Wymiana doświadczeń oraz bezpośredni kontakt między personelem obu armii stanowią istotny element codziennego funkcjonowania tego miejsca. Wspólne standardy pracy i bieżąca koordynacja działań pozwalają na sprawną obsługę i przygotowanie sprzętu do realizacji zadań w ramach obecności sojuszniczej w Polsce".

Rola Centrum Warsztatowo-Magazynowego dla NATO

Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu jest uznawane za jeden z kluczowych elementów wojskowego systemu logistycznego, podległego Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jego strategiczne położenie i funkcje sprawiają, że odgrywa ono fundamentalną rolę w zapewnianiu wsparcia technicznego. W placówce realizowane są kompleksowe działania, takie jak przeglądy, diagnostyka i naprawy sprzętu wojskowego, a także jego przechowywanie, ewidencja i przygotowanie do dalszego użytkowania. Pracują tu wysoko wykwalifikowane zespoły specjalistów różnych dziedzin technicznych, których zadaniem jest utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności eksploatacyjnej. Szczególnie ważna jest współpraca z wojskami amerykańskimi, ponieważ w Powidzu utrzymywany jest również sprzęt należący do sił USA w Europie. To umożliwia jego szybkie wykorzystanie podczas wspólnych ćwiczeń i operacji w ramach NATO, co znacząco zwiększa zdolności obronne całego sojuszu i potwierdza Powidz jako strategiczny hub logistyczny.

Abramsy w Poznaniu

Polecany artykuł:

Szkolenie mechaników czołgów K2. Cisi bohaterowie, od których zależy siła polsk…
WOJSKO POLSKIE