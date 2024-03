Rozmowa szefa Agencji Uzbrojenia z redaktorem Juliuszem Sabakiem dotyczyła w pierwszej kolejności niedawnej wizyty premiera i prezydenta w USA. Głównie w kontekście ogromnych planów zakupu uzbrojenia lotnicze, w tym ponad 800 pocisków JASSM o zwiększonym zasięgu, o którym generał Kuptel powiedział enigmatycznie – „Tutaj skończmy mówiąc, że jest to tysiąc kilometrów. Ale im głębiej jesteśmy w stanie sięgnąć, tym lepiej dla zdolności obronnych naszego kraju. [...] Sam zasięg wiele stanowi. To jest potężna broń, która dla wiarygodnych partnerów jest dostępna w ilości zapewniających budowę zdolności obronnych.”

Mówiąc o całości planowanych zakupów rakiet, w tym pocisków powietrze-powietrze, generał przypomniał, że są one potrzebne nie tylko dla maszyn już znajdujących się na uzbrojeniu polskiego lotnictwa - "Pamiętajmy, że jeszcze w tym roku pierwsze F-35 będą wyprodukowane dla Polski, choć pozostaną na kontynencie amerykańskim do szkolenia pilotów. To środki bojowe również dla tego asortymentu, ale też nie jest tajemnicą, że o ile plany nie ulegną zmianie, będziemy szukali doposażenia o kolejne eskadry samolotów bojowych.”

Są to jednak plany na dalszą perspektywę. Obecnie minister obrony narodowej nakreślił nieco bardziej prozaiczne zadania, takie jak słynny „program szpej”, dotyczący wyposażenia i uzbrojenia indywidualnego żołnierza. Generał Kuptel wyjaśnił, że Agencja Uzbrojenia zajmuje się tylko tylko częścią z tego asortymentu, ale też przypomniał, że podległa mu instytucja ma w swej pieczy program żołnierza przyszłości Tytan. Obejmuje on całość wyposażenia i uzbrojenia żołnierza, od bielizny po broń, łączność czy systemy celownicze i obserwacyjne. Jak stwierdził - „Cieszę się, że jesteśmy na ukończeniu programu Tytan. To jest pewnego rodzaju menu, które przedstawiamy użytkownikowi, mówiąc „pick the best”, czyli proszę wybrać to co jest najlepsze, najbardziej adekwatne dla żołnierzy”.

W rozmowie znajdą państwo wiele innych, ciekawych zagadnień, od okrętów podwodnych i obrony przeciwlotniczej po kwestie po kwestie sposobu działania Agencji Uzbrojenia oraz ich krytyki w mediach. W tym również mediach społecznościowych. Na koniec warto powiedzieć, że generał Kuptel patrzy n rzeczywistość oczami realisty, ale optymisty. O zapowiedzianej przez ministra obrony Włodzimierza Kosiniaka-Kamysza liczbie 150 umów zaplanowanych na bieżący rok mówi tak – „Jeśli zrealizujemy 150, super! Jeśli 149, proszę mi wybaczyć. Ale być może, jeśli nie pojawią się jakieś przeszkody, to tych umów będzie nawet, ponad 160.”