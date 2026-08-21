Polska i Finlandia intensyfikują współpracę wojskową, uznając wspólne zagrożenia i strategiczne znaczenie wschodniej flanki NATO.

Szefowie obrony obu państw uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń, czerpiąc z fińskich doświadczeń w przygotowaniu rezerw i utrzymywaniu gotowości bojowej.

Jak nadchodzące ćwiczenia "HUSAR SISU" zacieśnią interoperacyjność i podniosą zdolność obronną całego regionu?

Fińskie doświadczenia w szkoleniu rezerw - wzór dla Polski?

Bezpieczeństwo Polski zaczyna się w Finlandii. Chcemy nie tylko wymieniać doświadczenia, ale przede wszystkim wspólnie szkolić się i weryfikować nasze zdolności. Finlandia jest ważnym partnerem dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, a jej doświadczenia w zakresie szkolenia i utrzymywania gotowych rezerw są dla nas szczególnie cenne – podkreślił gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Podczas wizyty w Finlandii szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła spotkał się z szefem Obrony Finlandii, gen. Janne Jaakkolą. Rozmowy dotyczyły m.in. fińskich doświadczeń w zakresie szkolenia żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, systemu szkolenia rezerw osobowych oraz utrzymywania ich w stałej gotowości do działania.

Łączy nas podobne środowisko bezpieczeństwa i zrozumienie jego zagrożeń, silna obrona narodowa oraz wspólna odpowiedzialność za obronę wschodniej flanki NATO. Polscy i fińscy żołnierze już teraz wspólnie ćwiczą, między innymi w operacjach lądowych i powietrznych, strzelaniach bojowych i innych zadaniach obrony zbiorowej – zaznaczył gen. Janne Jaakkola, szef obrony Finlandii.

Bezpieczeństwo Polski zaczyna się w Finlandii. Chcemy nie tylko wymieniać doświadczenia, ale przede wszystkim wspólnie szkolić się i weryfikować nasze zdolności. Finlandia jest ważnym partnerem dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, a jej doświadczenia w zakresie szkolenia i… pic.twitter.com/76qd1Zud92— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) August 21, 2026

Ćwiczenia „HUSAR SISU” - wspólna gotowość na wschodniej flance NATO

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmowy o rozwiązaniach, które mogą wspierać dalszy rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP. System rezerw i ich gotowość stanowią jeden z kluczowych kierunków rozwoju Wojska Polskiego w 2026 roku.

Gen. Wiesław Kukuła i gen. Janne Jaakkola uzgodnili także przyspieszenie współpracy szkoleniowej pomiędzy Polską i Finlandią, państwami odgrywającymi istotną rolę w bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO.

Ważnym elementem tej współpracy będą wspólne ćwiczenia pk. „HUSAR SISU”. Ich celem będzie sprawdzanie poziomu gotowości i zdolności bojowych uczestniczących sił, a także doskonalenie zdolności do wspólnego działania. Ćwiczenia będą praktycznym wymiarem bliskiej współpracy obu armii, kolejnym krokiem w budowaniu interoperacyjności oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Na podstawie informacji prasowej Sztabu Generalnego WP