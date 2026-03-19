„France Libre”: nowy lotniskowiec jako narzędzie autonomii strategicznej Francji i morskiej projekcji siły

"France Libre" – założenia programu i znaczenie polityczne

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił – 18 marca 2026 roku – nazwę przyszłego lotniskowca podczas wizyty w ośrodku Naval Group w Indret koło Nantes, gdzie powstaną dwa reaktory jądrowe dla nowej jednostki. Do tej pory okręt funkcjonował w dokumentach jako program pk. "Porte‑avions de nouvelle génération" (PANG), a nazwa "France Libre" ma nawiązywać do dziedzictwa ruchu Wolnej Francji i pełnić funkcję symbolu suwerenności oraz ciągłości strategicznej V Republiki.​

Według dostępnych informacji lotniskowiec "France Libre" (PANG) ma mieć wyporność pełną rzędu 78–80 tys. ton, długość około 310 m i szerokość pokładu startowego sięgającą około 90 m, co uczyni go największą jednostką tego typu w Europie. Napęd zapewni para reaktorów jądrowych nowej generacji K‑22, a prędkość maksymalna ma przekraczać 27 węzłów, przy załodze liczącej łącznie około 2000 osób wraz z komponentem lotniczym.

Projekt zakłada zastosowanie systemu katapult elektromagnetycznych EMALS oraz hamowni AAG, co umożliwi operowanie wielozadaniowych samolotów Rafale M (przystosowanych dla lotnictwa morskiego) w nowym standardzie F5, samolotów wczesnego ostrzegania E‑2D Hawkeye i docelowo bezzałogowych statków powietrznych. Grupa lotnicza ma liczyć około 30 samolotów bojowych, uzupełnionych przez samoloty AEW oraz śmigłowce pokładowe do zadań zwalczania okrętów podwodnych (ASW), ratownictwa i transportu.

Koszt programu szacowany jest na około 10 mld euro, a rozpoczęcie budowy kadłuba przewiduje się na początek kolejnej dekady, tak aby okręt mógł wejść do służby około 2038 roku, bez powstania luki pomiędzy wycofaniem lotniskowca "Charles de Gaulle" (R 91) a dostępnością nowej jednostki. W projekcie uczestniczą Naval Group i Chantiers de l’Atlantique jako główni wykonawcy kadłuba oraz TechnicAtome jako producent reaktorów, a w łańcuch dostaw ma być zaangażowanych kilkaset francuskich przedsiębiorstw z sektora obronnego.

W wymiarze politycznym "France Libre" ma potwierdzić, że Paryż zamierza pozostać w wąskiej grupie państw zdolnych do utrzymywania własnej grupy lotniskowcowej o napędzie jądrowym i pełnych zdolnościach uderzeniowych. Francuskie władze prezentują nowy lotniskowiec jako inwestycję w kilkudziesięcioletni horyzont bezpieczeństwa, łączącą funkcje militarne, przemysłowe i symboliczne – także w kontekście dyskusji o większej odpowiedzialności Europy za własną obronę.

Vive le France Libre ! pic.twitter.com/OydF3TtY2F— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2026

Ciągłość francuskich programów lotniskowcowych

Francja należy do grupy państw, które konsekwentnie utrzymują zdolność do morskiego użycia lotnictwa od czasów II wojny światowej, przechodząc drogę od jednostek takich jak lotniskowiec "Béarn", lotniskowiec "Arromanches" (R 95) do lotniskowców "Clemenceau" (R 98) i "Foch" (R 99). Decyzja o budowie lotniskowca "Charles de Gaulle" (R 91) podjęta w latach 80. XX wieku potwierdziła wybór napędu jądrowego i modelu lotniskowca z katapultami, co zbliża francuskie rozwiązania do amerykańskich i odróżnia je od nośników krótkiego startu i pionowego lądowania.

Lotniskowiec "Charles de Gaulle" (R 91) wszedł do służby w 2001 roku, a jego wyporność sięga około 42 tys. ton przy długości ok. 261 m i napędzie jądrowym opartym na dwóch reaktorach K‑15. Okręt wykorzystuje system CATOBAR z parowymi katapultami i linami hamującymi, dzięki czemu może operować samolotami Rafale M, samolotami E‑2C Hawkeye oraz śmigłowcami NH90 i innymi wiropłatami do zadań zwalczania okrętów podwodnych i ratownictwa.

W ostatnich latach lotniskowiec "Charles de Gaulle" (R 91) był intensywnie eksploatowany w ramach misji pk. "Clemenceau", obejmujących rejsy od Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego po Ocean Indyjski i Indo‑Pacyfik. Francuska grupa lotniskowcowa brała udział we wspólnych ćwiczeniach z siłami Stanów Zjednoczonych, Japonii, Indii i innymi partnerami, demonstrując zdolność Paryża do utrzymania trwałej obecności morskiej poza europejskimi akwenami.

Z perspektywy Marine nationale decyzja o programie PANG i nadaniu nazwy "France Libre" oznacza zachowanie modelu "jednego lotniskowca o napędzie jądrowym", przy jednoczesnym skokowym zwiększeniu rozmiarów i potencjału jednostki. Większy pokład, nowoczesne systemy startu i hamowania oraz planowana integracja kolejnych generacji lotnictwa morskiego mają zapewnić zdolność operowania w środowisku zdominowanym przez zaawansowane systemy przeciwlotnicze i przeciwokrętowe przeciwnika.

Program pk. "France Libre" wpisuje się także w szerszy trend modernizacji francuskich sił morskich, obejmujący wymianę fregat, rozbudowę komponentu okrętów podwodnych o napędzie jądrowym oraz rozwój systemów bezzałogowych. Z punktu widzenia przemysłu obronnego ma to być projekt porównywalny skalą z wcześniejszymi programami lotniskowcowymi, ale lepiej zintegrowany z europejskim łańcuchem dostaw i współpracą technologiczną w ramach sojuszy.

3⃣6⃣0⃣0⃣ Nq en 6 jours !🌊Retour sur la bascule de théâtre rapide et inédite du groupe aéronaval 🇫🇷🇳🇱🇪🇸🇮🇹 de la mer du Nord à la Méditerranée orientale. @EtatMajorFR @MarineNationale @premar_ceclant @Cecmed_Off @ItalianNavy @Armada_esp @kon_marine pic.twitter.com/XmuXhWxiBZ— French Carrier Strike Group (@French_CSG) March 17, 2026

Lotniskowce w doktrynie, strategii i relacjach międzynarodowych Francji

Francuska strategia obronna zakłada utrzymywanie zdolności do samodzielnego działania w konfliktach o ograniczonej skali oraz do udziału w operacjach sojuszniczych na obszarach uznanych za kluczowe dla interesów Paryża – od Europy i Morza Śródziemnego po Sahel i Indo‑Pacyfik. Lotniskowiec stanowi w tym modelu centralne narzędzie tzw. projekcji siły z morza, pozwalające na użycie lotnictwa bez konieczności opierania się na infrastrukturze bazowej innych państw.

Komentarze analityczne i wypowiedzi przedstawicieli władz francuskich wskazują, że posiadanie grupy lotniskowcowej wzmacnia wiarygodność francuskiego odstraszania, w tym morskiego komponentu sił jądrowych, uzupełniającego okręty podwodne z pociskami balistycznymi. Lotniskowiec umożliwia także prowadzenie operacji konwencjonalnych wysokiej intensywności, wsparcie operacji specjalnych i działania w spektrum kryzysowym, co jest istotne w kontekście rywalizacji mocarstw i niestabilności na południowych oraz wschodnich peryferiach Europy.

W relacjach sojuszniczych "Charles de Gaulle" (R 91) oraz przyszły "France Libre" postrzegane są jako jeden z kluczowych wkładów Francji w wspólne zdolności NATO, szczególnie na kierunku Morza Śródziemnego, Atlantyku i Indo‑Pacyfiku. W ostatnich latach francuska grupa lotniskowcowa kilkakrotnie wzmacniała obecność sojuszniczą w rejonach napięć, między innymi w Zatoce Perskiej, na Morzu Czerwonym i we wschodniej części Morza Śródziemnego, działając wspólnie z okrętami USA, Wielkiej Brytanii, Włoch i innych państw.

Analizy ośrodków takich jak Royal United Services Institute wskazują, że nowy lotniskowiec ma służyć nie tylko utrzymaniu francuskiej pozycji w globalnej hierarchii mocarstw morskich, ale także wzmocnieniu zdolności Unii Europejskiej do działania na odległych akwenach. Na bazie doświadczeń lotniskowca "Charles de Gaulle" (R 91), który w ostatnich latach ćwiczył wspólnie z brytyjskim lotniskowcem HMS "Queen Elizabeth" (R08) oraz innymi sojuszniczymi grupami lotniskowcowymi od Atlantyku po Indo‑Pacyfik, "France Libre" ma w przyszłości wzmacniać interoperacyjność europejskich i sojuszniczych zespołów uderzeniowych i ułatwiać tworzenie koalicyjnych grup zadaniowych na Morzu Śródziemnym, Atlantyku i w Indo‑Pacyfiku.

Z perspektywy francuskiej doktryny użycia sił zbrojnych lotniskowiec pozostaje narzędziem, które "kupuje wolność działania”, pozwalając prowadzić operacje z dala od własnych baz bez konieczności każdorazowego zabiegania o zgodę sojuszników na wykorzystanie ich terytorium. W warunkach rywalizacji z państwami takimi jak Rosja czy Chiny, zdolność do samodzielnego wystawienia grupy lotniskowcowej pozostaje jednym z filarów francuskiej koncepcji autonomii strategicznej, uzupełniając działania w NATO i inicjatywy europejskie.

W połowie marca 2026 roku francuska grupa lotniskowcowa z lotniskowcem "Charles de Gaulle" (R 91) w składzie przeszła około 3600 mil morskich w ciągu sześciu dni z rejonu Mórz Północnego i Bałtyckiego do wschodniej części Morza Śródziemnego. Dane te, podane oficjalnie przez zespół French Carrier Strike Group, dobrze pokazują tempo, w jakim lotniskowiec może zostać przerzucony z północnej flanki NATO w okolice Cypru, wzmacniając obecność sojuszniczą w sytuacji kryzysowej.

Donner à la France les moyens de sa liberté. pic.twitter.com/rDEX0w4pTY— Naval Group (@navalgroup) March 18, 2026