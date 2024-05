Finlandia zacieśnia więzi z USA. Skierowano do parlamentu umowę obronną z USA 

Umowa DCA (ang. Defence Cooperation Agreement), która trafiła w czwartek do ratyfikacji przez parlament, zakłada, że amerykańskiej armii udostępnione zostanie 15 obiektów i terenów o znaczeniu militarnym. USA będą mogły przechowywać tam sprzęt, uzbrojenie i materiały wojskowe.

"USA są kluczowym strategicznym sojusznikiem Finlandii", a ścisła współpraca ma szczególne znaczenie w warunkach zmienionego środowiska bezpieczeństwa –przekazano w komunikacie rady ministrów. Według rządu wsparcie ze strony USA w każdych warunkach "wzmacnia bezpieczeństwo kraju, także w ramach członkostwa w NATO".

Dokument został podpisany przez szefów resortów obrony USA i Finlandii w grudniu ubiegłego roku w Waszyngtonie.

Rada ministrów podkreśliła, że niektóre postanowienia umowy, w tym dotyczące wjazdu armii innego państwa czy rozmieszczenia przez nią uzbrojenia na terenie kraju, pozostają w sprzeczności z postanowieniami fińskiej konstytucji, dlatego do ratyfikacji umowy potrzebna będzie szeroka zgoda większości 2/3 parlamentu.

Finlandia, przez dekady prowadząca politykę neutralności, zdecydowała się przystąpić do NATO w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę. Oficjalnie została przyjęta do sojuszu 4 kwietnia 2023 r. "DCA to dla Finlandii "plan B" i umowa na życie ważniejsza niż NATO" – komentował dziennik "Iltalehti", zwracając uwagę na ewentualny niepewny proces decyzyjny w sojuszu, czy też na wypadek wyjścia USA z NATO.

PAP