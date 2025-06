F-35 zacieśnia relacje. Wizyta Szefa Obrony Belgii w amerykańskiej bazie Luke

Luke AFB to jeden z najważniejszych ośrodków treningowych dla pilotów F-35 na świecie, w którym działają międzynarodowe eskadry z udziałem wielu państw NATO, w tym Belgii. Generał Vansina odwiedził 312. Eskadrę Myśliwską, w której belgijscy piloci przechodzą zaawansowane szkolenia w ramach szerszego programu integracji z siłami sojuszniczymi. Podczas swojego pobytu generał miał okazję z bliska przyjrzeć się pracy kontrolerów lotów i mechaników obsługujących samoloty – ludzi, bez których codzienne operacje i bezpieczeństwo misji nie byłyby możliwe.

Co istotne, generał Vansina nie ograniczył się do oficjalnych spotkań – rozmawiał bezpośrednio z personelem technicznym, pilotami i kontrolerami, co podkreśla jego zaangażowanie w kwestie praktyczne i realne funkcjonowanie współpracy. W rozmowach docenił nie tylko profesjonalizm i wysokie standardy obowiązujące w bazie, ale też dbałość o szczegóły i zaangażowanie, z jakim podchodzono do każdej fazy szkolenia i operacji.

Podkreślił, że dla Belgii udział w programie F-35 to nie tylko zakup nowoczesnych maszyn, ale również budowa głębokiego partnerstwa, które wykracza poza same kwestie techniczne. Dowódca 56. Skrzydła Myśliwskiego, generał brygady David Berkland, który gościł Vansinę, zaznaczył, że takie wizyty są nieocenione dla wzmacniania wzajemnego zrozumienia, wymiany doświadczeń i rozwijania interoperacyjności – kluczowej w nowoczesnych siłach zbrojnych.

Wizyta Vansiny miała wymiar zarówno symboliczny, jak i praktyczny. Spotykając się z personelem 56. Skrzydła Myśliwskiego oraz 312. Eskadry Myśliwskiej, generał zyskał bezpośredni wgląd w standardy szkoleniowe, poziom przygotowania technicznego oraz kulturę operacyjną, która stanowi fundament codziennego funkcjonowania tej wyjątkowo wyspecjalizowanej jednostki.

Jego obecność na wieży kontroli lotów, rozmowy z technikami naziemnymi oraz pilotami odbywającymi zaawansowane treningi F-35 świadczą o chęci głębokiego zrozumienia wszystkich aspektów programu – od operacyjnych po infrastrukturalne. Nie była to więc zwykła wizyta protokolarna, ale dowód zaangażowania Belgii w pełną adaptację do nowej epoki lotnictwa piątej generacji.

To, co zwróciło uwagę generała Vansiny, to nie tylko nowoczesność systemów, ale przede wszystkim ludzie ich profesjonalizm, dokładność, oddanie służbie i świadomość, że szkolą się nie tylko w imieniu Stanów Zjednoczonych, ale dla całego sojuszu. Z perspektywy Belgii, której piloci wciąż są w fazie nabywania kompetencji niezbędnych do pełnego wykorzystania możliwości F-35, obserwacja tego ekosystemu w działaniu stanowi bezcenny wkład w narodowe przygotowania do przyjęcia i operacjonalizacji tych maszyn na własnym terytorium. Wymiana doświadczeń z doświadczonymi partnerami pozwala przyspieszyć proces wdrażania nowych technologii, a także wyciągać wnioski z dobrych praktyk, które będą później zaadaptowane w strukturach belgijskich sił powietrznych.

Z punktu widzenia gospodarza, generała brygady Davida Berklanda – dowódcy 56. Fighter Wing – wizyta belgijskiego generała była okazją do pokazania nie tylko infrastruktury i zdolności bojowych, ale też udowodnienia, że baza Luke to coś więcej niż miejsce szkoleniowe – to centrum integracji sojuszniczej, gdzie kształtuje się przyszłość wspólnych operacji lotniczych NATO. Takie spotkania, jak podkreślił Berkland, wzmacniają wzajemne zaufanie, budują sieci relacji pomiędzy dowódcami, a przede wszystkim pomagają w synchronizacji działań w przyszłych scenariuszach wspólnych misji.

W szerszym kontekście geostrategicznym program F-35 staje się nieformalnym fundamentem nowej generacji interoperacyjnych sił powietrznych NATO. Dzięki wspólnej platformie, jednolitej architekturze systemów bojowych, podobnym standardom szkolenia i logistycznej kompatybilności. Państwa takie jak Belgia nie tylko zyskują dostęp do najnowocześniejszych zdolności, ale również stają się integralną częścią amerykańskiego systemu dowodzenia i operacyjnego planowania. To wzmacnia odstraszanie wobec potencjalnych przeciwników i jednocześnie zwiększa elastyczność strategiczną całego sojuszu.