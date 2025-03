Estonia zwiększa wydatki na obronność. Będzie 5 proc. PKB na zbrojenia

Spis treści

Historyczna decyzja rządu w Tallinie

Szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur określił decyzję rządu jako "historyczną". "Taka fundamentalna decyzja o zwiększeniu wydatków na obronę nigdy wcześniej nie została podjęta. Wzrost budżetu obronnego z 3 do 5 proc. PKB w ciągu jednego roku jest przełomowym krokiem dla estońskiego państwa i narodu na drodze do zapewnienia, że Estonia jest bezpieczna" – powiedział minister obrony.

Rosyjskie zagrożenie a bezpieczeństwo Estonii

Premier Michal podkreślił, że strategiczne cele Rosji pozostają niezmienne, a agresja wschodniego sąsiada zagraża wszystkim krajom w regionie. „Trzeba szybko dostosować się do coraz bardziej niebezpiecznego środowiska bezpieczeństwa i zdecydowanie zwiększyć budżet obronny kraju" – dodał.

Współpraca z sąsiadami w dziedzinie obronności

Decyzja Estonii wpisuje się w cele obronne stawiane przez Litwę, Łotwę i Polskę. Zwiększenie nakładów na obronność do 5 proc. PKB wymaga dodatkowych 600 mln euro rocznie. Staje się to możliwe – podkreślił rząd – dzięki decyzjom i deklaracjom politycznym podjętym na ostatnim nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie unijnego pakietu obronnego i przeznaczeniu ok. 800 mld euro na wzmocnienie zdolności obronnych Europy.

Priorytety zbrojeniowe Estonii

Według ministra Pevkura najważniejsze potrzeby zbrojeniowe Estonii obejmują przede wszystkim systemy obrony powietrznej, broń dalekiego zasięgu, możliwości prowadzenia wojny dronowej oraz elektronicznej w oparciu o doświadczenia z frontu rosyjsko-ukraińskiego, jak również rozbudowę marynarki wojennej, w tym zamówienia na nowe okręty. Obecnie Estonia przeznacza na obronność ok. 3,4 proc. PKB, a planowane wydatki na sektor zbrojeniowy wynoszą 1,6 mld euro.