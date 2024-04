Czy USA są potęgą militarną dzięki technice pozyskanej od… Obcych? Biały Dom (po raz kolejny) obala te legendy

Czy Ziemię odwiedzają kosmici? A jeśli tak, czy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa USA i reszty ludzkości? Te i steki podobnych pytań stawia sobie naukowcy oraz wojskowi. Tak czy nie? Ani tak, ani nie. Nie znajdziecie oficjalnej i jednoznacznego potwierdzenia lub zaprzeczenia stawianym pytaniom. Część materiałów dotyczących UFO/UAP została ujawniona w Archiwach Narodowych USA.

Nie wiadomo, co jest jeszcze utajnione, bo zwolennicy odwiedzin spoza naszego świata są święcie przekonani, że rząd USA (i inne też) w kwestiach dotyczących UFO/UAP do końca wylewny jest i o wielu rzeczach nie mówi społeczeństwu. A o czym jest ostatni, lutowy raport (opublikowany z początkiem marca) Ogólnodomenowego Biura Rozwiązywania Anomalii (AARO) Departamentu Obrony USA?

Poświęcony jest 144 przypadkom obserwacji UAP. Stwierdza się w nim, że nie znaleziono potwierdzenia, by były one pozaziemskimi statkami kosmicznymi, acz nie wykluczono i takiej możliwości.

Badania nad tym, czy UAP, to tylko jakieś anomalie, czy też wśród nich są obiekty techniczne nieziemskiego pochodzenia, prowadzone są przez rządowe instytucje USA. AARO przyznaje, że część społeczeństwa uważa, że rząd USA jest w posiadaniu technologii Obcych, a nawet ich samych i tylko skrywa je przed światem. Jednocześnie takie tezy uznaje za bezpodstawne.

Biuro już we wstępie do raportu podkreśla, że „nie znalazło żadnych dowodów empirycznych potwierdzających twierdzenia, że USG (rząd USA – Portal Obronny) i prywatne firmy dokonały inżynierii wstecznej technologii pozaziemskiej (…). AARO stara się wyciągać wnioski na podstawie dowodów empirycznych. Obserwacje są niedoskonałe; w zdecydowanej większości przypadków brakuje praktycznych danych lub danych z dotychczas przekazanych informacji wynika, że twierdzenia dotyczące konkretnych osób, znanych lokalizacji, testów technologicznych i dokumentów rzekomo związanych z inżynierią wsteczną technologii pozaziemskiej są nieprawdziwe”.

Oznacza to, że Amerykanie w produkcji jakiegokolwiek sprzętu militarnego nie stosowali rozwiązań zapożyczonych z przejętych technologii Obcych. Bo nie udowodniono, by takie na Ziemię dotarły. Wszyscy w to uwierzą?

No nie wszyscy, skoro w raporcie jest mowa o tym, że w latach 2004–2007 Biały Dom miał się zwrócić do naukowców w Wirginii o zbadanie teoretycznych skutków społecznych ujawnienia, że UAP mają pozaziemskie pochodzenie.

„AARO potwierdziło, że badanie zostało przeprowadzone”, ale nie na żądanie Białego Domu. Wszyscy w to uwierzą? No nie…

AARO uznało (nieprawdziwe) twierdzenie, że USG dokonuje inżynierii wstecznej technologii pozaziemskiej i ukrywa to przed Kongresem, jest w dużej mierze wynikiem cyklicznych raportów grupy osób uważających, że „tak jest” pomimo braku jakichkolwiek dowodów. Biuro podkreśla, że tezy takie budowane są na podstawie pogłosek z lat 40. i 50. XX w., o tym, że USG przejęło statek Obcych i ukryło go przed amerykańskim społeczeństwem.

W myśl tych tez niektóre rozwiązania militarne, którymi dysponują Siły Zbrojne USA, zaistniały dzięki wspomnianej inżynierii wstecznej.

Biuro zapowiedziało, że II tom raportu, który również zostanie przedstawiony Kongresowi, będzie obejmowała analizę przypadków UAP z okresu od 1 listopada 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. Ile przypadków zostanie opisanych i (na 99,9 proc.) wyjaśnionych, tj. nie powiązanych z Obcymi? Powtórzmy: w tomie I pod lupę wzięto 144 zdarzenia.

Dla porównania: istniejące od 1974 r. National UFO Reporting Center (NUFORC), jedno z największych pozarządowych ośrodków zajmujących się UFO/UAP, podaje, że od 1948 r. doszło do 150 tys. zgłoszeń takich zjawisk. Tylko w zeszłym roku zgłoszono do NUFORC 6145 obserwacji UFO, jak to ono nazywa, lub UAP – jak je określa rząd amerykański.

Reasumując: żadne tam niewidzialne samoloty czy inne cuda militarnej techniki nie powstały dzięki technologiom pobranym z zajętych latających spodków. Prawdą jest, że doszło do „Bliskich spotkań III stopnia”, co nastąpiło w 1977 r. dzięki premierze w kinach prawie całego świata. Film był zaskoczeniem dla fanów kina SF, bo kosmici byli w nim do nas nastawieni pokojowo. Zaskoczeniem większym od transmisji ustrojowej w Polsce, z obecnego systemu do feudalizmu, będzie wykazanie, że Obcy żyją i nas odwiedzają! Niekoniecznie w święta...