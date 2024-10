Chorwacja pomoże Ukrainie rozminować kraj i ścigać zbrodniarzy wojennych

Po dwustronnym spotkaniu Wołodymyr Zełenski i premier Andrej Plenković zawarli porozumienie, które sformalizuje już istniejącą współpracę obu państw, zwłaszcza w zakresie pomocy humanitarnej, rozminowywania Ukrainy i ścigania osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione podczas rosyjskiej inwazji.

„Przekazujemy Ukrainie wyjątkowe doświadczenia w zakresie rozminowywania, sądzenia zbrodni wojennych, opieki nad weteranami, a także procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej” - napisał na platformie X premier Plenković, komentując dwustronne spotkanie.

„Pomoc i współpraca (w dziedzinie) obronności, rozminowywanie, rehabilitacja dzieci i rannych żołnierzy, odbudowa Ukrainy i integracja europejska były kluczowymi tematami naszej rozmowy. Będziemy rozwijać współpracę pomiędzy naszymi przemysłami obronnymi. Chorwacja będzie w dalszym ciągu dostarczać sprzęt i dzielić się wiedzą specjalistyczną w zakresie rozminowywania. Dziękuję za każdy akt wsparcia dla naszego kraju i narodu oraz za to, że Chorwacja stała po stronie Ukrainy od początku rosyjskiej agresji w 2014 roku” - podkreślił prezydent Zełenski we wpisie w mediach społecznościowych.

Prezydent przybył w środę do Dubrownika, gdzie uczestniczyć będzie w czwartek w trzecim spotkaniu Szczytu Państw Europy Południowo-Wschodniej i Ukrainy. Oczekuje się, że przedstawiciele państw regionu przyjmą wspólną deklarację, której główne punkty będą dotyczyć potępienia rosyjskiej agresji, wsparcia dla integralności terytorialnej Ukrainy, w tym potwierdzenia przynależności Półwyspu Krymskiego do tego kraju, poparcia dla planu pokojowego prezydenta Zełenskiego, ścigania zbrodniarzy wojennych i wsparcia Kijowa na drodze do UE i NATO.

Tytułem przypomnienia: członkostwu Ukrainy w NATO będzie przeciwny obecny rząd Słowacji. Weto w tej kwestii obwieściły w lipcu Węgry, rozszerzone jest nadto o sprzeciw członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. Premier Wiktor Orban stwierdził wówczas, że „Ukraina nigdy nie zostanie członkiem UE ani NATO”, ponieważ „my, Europejczycy, nie mamy na to wystarczająco dużo pieniędzy”.