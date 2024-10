Szczyt bałkańsko-ukraiński w Chorwacji, ale… Bez udziału jej prezydenta

Przynależność do NATO i/lub Unii Europejskiej nie świadczy z automatu, że wszystkie państwa podzielają generalną politykę względem Ukrainy. I nie dotyczy to wyłącznie Węgier. Słowacki premier ogłosił, że za jego rządów nie będzie zgody dla członkostwa Ukrainy w NATO. A prezydent Chorwacji nie zgadza się na planowane włączenie chorwackich żołnierzy do misji szkoleniowej wojskowych z Ukrainy. Zamiast tego proponuje, by zwolennicy takiego planu wysyłali swoje dzieci na wojnę.

i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook NATO - Ukraina