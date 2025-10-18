Bundeswehra inwestuje miliardy. Nowe pojazdy opancerzone dla niemieckiej armii

Głównym elementem planu modernizacyjnego jest umowa ramowa z koncernem General Dynamics na rozwój i zakup do 356 nowych pojazdów rozpoznawczych. Jak wynika z dokumentów, początkowo zamówionych zostanie 274 pojazdów za około 3,5 miliarda euro, z opcją na kolejne 82 pojazdy, co zwiększyłoby łączną wartość kontraktu do około 4,6 miliarda euro. Pierwotnie Bundeswehra planowała zawarcie umowy ramowej na zakup 252 pojazdów rozpoznawczych, z czego 92 miały być zamówione na stałe, a reszta jako opcja. Dostawy tych pojazdów, które mają zastąpić przestarzałe „Fenneki” i będą wykorzystywane do rozpoznania wojskowego, zaplanowano na 2028 rok. Będą one bazować na platformie Piranha od General Dynamics.

W pakiecie tym nie uwzględniono jednak uzbrojenia, które ma zostać zakupione w ramach odrębnego zamówienia. W tym celu ma zostać zawarta umowa ramowa z Rheinmetall o wartości około 100 milionów euro, w ramach której będzie można zamówić do 310 działek automatycznych typu KBA. Oerlikon KBA to działko automatyczne kalibru 25 x 137 mm, zoptymalizowane do wsparcia ogniowego na średnich dystansach, o zasięgu do 2700 metrów. Rheinmetall informuje, że wyprodukował już ponad 6000 działek KBA, które posiadają trzy tryby ognia i podwójne zasilanie taśmowe.

Kolejny istotny projekt obejmuje zakup 150 kołowych wozów bojowych piechoty typu „Schakal” za około 3,4 miliarda euro, znany również jako „Radpanzer mittlere Kräfte”, bazuje na Boxer RCT30, opracowanym przez KNDS Deutschland. Pakiet ten, oprócz samych pojazdów, obejmuje również symulatory, części zamienne oraz kompleksowe usługi logistyczne i serwisowe, które stanowią znaczną część wartości kontraktu. Zamówienie to zostanie zrealizowane przez europejską agencję zbrojeniową OCCAR na rzecz Artec GmbH, joint venture firm KNDS i Rheinmetall. Umowa przewiduje również opcję na zakup do 200 dodatkowych pojazdów, a dostawy mają odbywać się w latach 2027–2031. W ramach tego projektu przewidziano zaliczkę w wysokości około 222 milionów euro na przygotowanie produkcji seryjnej. Interesujące jest, że Holandia również otrzyma 72 wozy bojowe, które sfinansuje we własnym zakresie.

Pojazdy „Schakal” mają wzmocnić dwa bataliony grenadierów pancernych w nowo utworzonych sił "Mittleren Kräfte". Ich konstrukcja łączy podwozie transportera opancerzonego Boxer z wieżą wozu bojowego Puma. Jednostki te mają charakteryzować się wysoką mobilnością i zdolnością do szybkiego przerzutu.