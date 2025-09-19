Bojowe strzelanie z Carla Gustafa. Terytorialsi w akcji

W dniach 17-18 września br. na poligonie w Nowej Dębie odbyło się pierwsze w Polsce bojowe strzelanie z granatnika Carl Gustaf w wykonaniu żołnierzy Centrum Szkolenia WOT. Wydarzenie to było częścią większych manewrów „Ognista Burza–25”, które z kolei stanowią fragment „Żelaznego Obrońcy–25” – największego tegorocznego przedsięwzięcia Sił Zbrojnych RP. Celem ćwiczeń jest podniesienie gotowości bojowej i interoperacyjności wojsk, a także sprawdzenie skuteczności nowoczesnego uzbrojenia.
Granatnik Carl Gustaf. Nowa siła w rękach Terytorialsów
Podczas dwudniowych zajęć Terytorialsi z CSWOT prowadzili strzelania z nowoczesnego granatnika do celów oddalonych o kilkaset metrów. Wszystkie wystrzelone pociski precyzyjnie trafiły we wskazane cele, co świadczy o wysokiej skuteczności sprzętu i umiejętnościach operatorów. Jeden z uczestniczących w ćwiczeniach żołnierzy CSWOT podkreślił znaczenie tego doświadczenia:
„Ćwiczenie „Ognista Burza” było idealną okazją, żeby sprawdzić dotychczas zdobyte umiejętności w czasie wykonywania zaplanowanego zadania bojowego. Granatnik robi ogromne wrażenie – zarówno pod względem celności, jak i siły rażenia. Czuliśmy odpowiedzialność, ale też dumę, że możemy ćwiczyć na sprzęcie tej klasy i zyskać doświadczenie, które może realnie przełożyć się na bezpieczeństwo naszego kraju”.
Granatnik Carl Gustaf w wersji M4 to wielozadaniowy, wielokrotnego użytku granatnik bezodrzutowy, uznawany za jeden z najpopularniejszych systemów wsparcia ogniowego na świecie. Jego możliwości pozwalają na rażenie celów na odległościach od kilkuset metrów do nawet 2 kilometrów, co czyni go niezwykle wszechstronnym narzędziem na polu walki.
Inwestycja w nowoczesne uzbrojenie
W 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej dokonało znaczącego zakupu, nabywając 6000 granatników Carl Gustaf wraz z kilkuset tysiącami sztuk amunicji z przeznaczeniem dla Wojska Polskiego. Szkolenia operatorów tego zaawansowanego sprzętu realizowane są między innymi w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, co podkreśla rosnącą rolę WOT w systemie obronnym kraju.
„Żelazny Obrońca–25”. Test gotowości obronnej
Ćwiczenia „Żelazny Obrońca–25” to szeroko zakrojona federacja manewrów Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych NATO, zaplanowana na wrzesień 2025 roku. Mają one charakter defensywny i służą kompleksowemu sprawdzeniu gotowości obronnej oraz zdolności interoperacyjności sił lądowych, powietrznych, morskich i cyberprzestrzeni. W manewrach bierze udział kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, co świadczy o ich skali i znaczeniu. „To realny trening, który zwiększa skuteczność i gotowość bojową żołnierzy, by w każdej chwili mogli wesprzeć lokalną społeczność — nie tylko w czasie konfliktu, ale także w sytuacjach kryzysowych” – podkreślają organizatorzy. Wprowadzenie granatników Carl Gustaf do uzbrojenia WOT i intensywne szkolenia z ich obsługi to kolejny krok w kierunku budowania nowoczesnej i efektywnej armii, zdolnej do reagowania na współczesne wyzwania bezpieczeństwa.
