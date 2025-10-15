Bezpieczeństwo granic priorytetem rządu. Inwestycje w obronność i rekordowe zaufanie do służb

Cezary Tomczyk zaznaczył, że rząd przeznaczy rekordowe 200 miliardów złotych na obronę narodową w 2026 roku, co stanowi niemal jedną czwartą całego budżetu Rzeczypospolitej. Ta ogromna inwestycja ma na celu wzmocnienie polskiej armii i zapewnienie jej nowoczesnego sprzętu.

„Budżet, który przeznaczamy na obronę narodową w roku 2026, to rekordowe 200 miliardów złotych – niemal jedna czwarta całego budżetu Rzeczypospolitej. (…) Dlatego inwestujemy w polską armię, inwestujemy w polskie wojsko, inwestujemy w sprzęt – po to, by w sytuacji zagrożenia był dla nas podporą i oparciem” – podkreślił wiceminister C. Tomczyk.

Jak kontynuował:

"Blisko 20 miliardów złotych – na modernizację F-16, zakup uzbrojenia do samolotów FA-50, umowę w sprawie amunicji krążącej Warmate. Dziesiątki kontraktów, które dziś dotyczą wzmocnienia siły Wojska Polskiego na terenie Rzeczypospolitej. Kwestia, która ma dla nas – dla całego państwa – ogromne znaczenie to wielki sukces rządu - czyli wywalczenie, podczas naszej prezydencji, programu SAFE, który dla Polski opiewa na kwotę ponad 43 miliardów euro. Polska jest największym w Europie beneficjentem tego programu. To są sukcesy, które powinniśmy odbierać jako sukcesy całego państwa – niezależnie od tego, jakie mamy sympatie polityczne".

Wiceminister @CTomczyk: Rozpoczęliśmy również największy w historii plan modernizacji polskiej armii. Budżet na ten cel systematycznie się zwiększał, ale dziś możemy mówić o skokowym wzroście wydatków na obronność. Między rokiem 2022 a 2025 nastąpiło trzykrotne zwiększenie… pic.twitter.com/ATJ9FJGFsx— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 15, 2025

Jak podkreślono w komunikacie w mediach społecznościowych na koncie MON w ostatnich dwóch latach zawartych zostało 165 umów, a liczba umów z aneksami i opcjami wyniosła 220. Tylko w 2025 roku, Agencja Uzbrojenia zawarła 56 umów na sprzęt i uzbrojenie. Podpisanokontrakty m.in na:

96 śmigłowców bojowych AH-64E Apache;

Element tzw. drugiej fazy programu "Wisła";

Dostawy pocisków rakietowych AIM-9L dla lekkich samolotów bojowych FA-50;

Umowę ramową na dostawę ok. 10 tysięcy platform amunicji krążącej Warmate;

Na dostawę 180 czołgów K2 w różnej konfiguracji;

Kompleksową modernizacje całej floty polskich wielozadaniowych samolotów bojowych F-16C/D Block 52+ do standardu F-16V

Umowę na dostawę bomb lotniczych GBU-39/B (SDB-I) dla samolotów F-35;

Poza tym jest realzowany Narodowy Program Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”, za który odpowiada m.in. generał Wawrzyniak, szef Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego. Program ten korzysta z konsultacji i pomocy Królestwa Wielkiej Brytanii oraz rządu Stanów Zjednoczonych, co świadczy o międzynarodowym wsparciu dla wzmacniania polskiej obronności.

Sukces programu SAFE i jedność w obliczu zagrożeń

Wiceminister Tomczyk wskazał również na program SAFE, wywalczony podczas polskiej prezydencji, który opiewa na kwotę 43 miliardów euro dla Polski. Jest to największy w Europie beneficjent tego programu, co świadczy o sukcesie rządu Donalda Tuska w pozyskiwaniu środków na bezpieczeństwo państwa.

„Kwestia, która ma dla nas – dla całego państwa – ogromne znaczenie, to wielki sukces rządu Donalda Tuska, czyli wywalczenie, podczas naszej prezydencji, programu SAFE, który dla Polski opiewa na kwotę 43 miliardów euro. Polska jest największym w Europie beneficjentem tego programu” – zaznaczył wiceminister obrony narodowej.

Tomczyk podkreślił również znaczenie jedności narodowej w kwestiach bezpieczeństwa, wskazując na skuteczność polskiej armii podczas przelotu dronów z 9 na 10 września.

„Sytuacja z ostatnich tygodni – przelot dronów z 9 na 10 września – pokazała skuteczność polskiej armii. Pokazała, że polska armia zdała ten test. Ale zdała go także cała klasa polityczna. Ta jedność budowana w narodzie powinna być dla nas podstawą działania, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa” – dodał.

Skuteczna ochrona granicy: Zapora i zaufanie

Marcin Kierwiński, szef MSWiA, podkreślił, że bezpieczeństwo jest priorytetem rządu Donalda Tuska. Inwestycje w służby mundurowe, takie jak Wojsko Polskie, Policja i Straż Graniczna, miały na celu ich wzmocnienie i lepsze wyposażenie.

„Bezpieczeństwo to jest to, co stanowi priorytet rządu pana premiera Donalda Tuska. Dwa ostatnie lata to właśnie niekończące się inwestycje, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. To proces wzmacniania naszych służb, proces lepszego wyposażenia zarówno Wojska, Policji, Straży Granicznej – tych służb, tych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy codziennie bronią naszego bezpieczeństwa” – powiedział Kierwiński.

Szef MSWiA zwrócił uwagę na to, że granica, która kiedyś była chroniona płotem, obecnie posiada prawdziwą zaporę, której skuteczność szacowana jest na 98%.

„Zastaliśmy tę granicę chronioną płotem, teraz mamy naprawdę prawdziwą zaporę, której skuteczność szacowana jest na 98%” – podkreślił Marcin Kierwiński.

Rekordowe zaufanie społeczne do służb mundurowych

Cezary Tomczyk zaznaczył, że zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło rekordowy poziom 94%, co jest najwyższym wynikiem w historii. Podobnie wysokie zaufanie notują Straż Graniczna, Policja i Państwowa Straż Pożarna.

„Jedyny sondaż, który mnie dziś interesuje, to sondaż zaufania do Wojska Polskiego. Pokazuje on, że zaufanie to jest na rekordowym poziomie i wynosi 94%. To znaczy, że społeczeństwo akceptuje działania polskiej armii i widzi w żołnierzach Wojska Polskiego swoich obrońców. Rekordowe zaufanie notuje również Straż Graniczna, Policja czy Państwowa Straż Pożarna” – podkreślił sekretarz stanu w MON.

Te wyniki świadczą o tym, że społeczeństwo polskie ufa swoim obrońcom i funkcjonariuszom, którzy pełnią służbę w sytuacjach zagrożenia, zarówno na granicy, jak i w przypadku klęsk żywiołowych.

Wojsko Polskie cały czas wspiera służby podległe MSWiA w ochronie granicy państwa przed nielegalną migracją. Wspólne działania i inwestycje w bezpieczeństwo mają na celu zapewnienie szczelności granic i bezpieczeństwa państwa, co jest nadrzędnym nakazem konstytucyjnym.