B. minister obrony kontruje. Wydatki na obronność nie są tak wysokie, jak je przedstawia rząd

Prominentny polityk PiS dodał, że do tych 186 mld zł dodano tzw. środki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest wypełniany, kiedy „jest aktywny minister finansów i Bank Gospodarstwa Krajowego”. Zdaniem Błaszczaka, de facto w projektowanym budżecie państwa są 124 mld zł na obronność, a reszta, czyli 62 mld zł – w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

– Minister obrony narodowej przesuwa na ministra finansów odpowiedzialność za to, żeby wygenerował te pieniądze, żeby je pożyczył, co w moim przekonaniu jest zapowiedzią tego, że tych pieniędzy na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych po prostu nie będzie – ocenił poseł Błaszczak.

Uważa, że 14 mld zł z tych bazowych 124 mld zł na obronność ma być dodatkowo przesuniętych do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. A to znaczyłoby, że „pewne jest 110 mld zł”.

Porównał te liczby z tegorocznymi. W tym roku na obronność przeznaczono 118 mld zł plus około 40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

– A więc ten pewny budżet na obronność jest na poziomie tegorocznym, nie ma tam żadnego wzrostu, tylko na papierze został zapisany, intencja została zapisana – uważa Błaszczak, zaznaczając, że wzrost o kilka miliardów złotych to wyrównanie wynikające z inflacji.

Co to wszystko oznacza dla PiS? Szef klubu PiS uważa, że mamy do czynienia „z oszustem wyborczym” i projektem budżetu, który został skrojony tylko po to, żeby wspierać kandydata PO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Rząd 28 sierpnia przyjął projekt budżetu państwa na rok 2025. Dochody budżetu państwa mają wynieść 632,6 mld zł, limit wydatków został ustalony na 921,6 mld zł, a deficyt budżetu ma nie przekroczyć 289 mld zł.

W projekcie zaplanowano 221,7 mld zł na ochronę zdrowia (łącznie z NFZ), co oznacza wzrost wydatków na ochronę zdrowia o blisko 31 mld zł. Na obronę narodową będzie przeznoczonych 186,6 mld zł, co stanowi 4,7 proc. planowanego w założeniach do budżetu PKB.

Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił niedługo po przyjęciu przez rząd projektu budżetu o wzroście wydatków na obronność, że gdyby nie wysiłek i determinacja obecnego rządu, by wydawać więcej na zbrojenia „to nie byłoby możliwe, bo na wiele rzeczy poprzednicy nie zapewnili finansowania”.

– To pokazuje różnica w budżecie. Ostatni budżet przez nich opracowany w 2023 r. – to 50 mld więcej. To jest najlepsza odpowiedź na to, kto bardziej dba o polskie bezpieczeństwo – powiedział PAP wicepremier.

Planowane wydatki na polskie wojsko, w tym uposażenia dla żołnierzy zawodowych, wyniosą wieć 4,7 proc. PKB. Projekt przyszłorocznego budżetu uwzględnia także koszty ponoszone przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Jak przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie, w latach 2022-2024 planowane wydatki na obronność wyniosły odpowiednio 3,0 proc., 4,2 proc., 4,2 proc.