Argentyna bliżej F-16 z Danii. Kraje podpisały list intencyjny ws. sprzedaży samolotów

W Buenos Aires ministrowie obrony Danii i Argentyny Troels Lund Poulsen i Luis Alfonso Petri podpisali list intencyjny dotyczące sprzedaży przez Danię 25 samolotów F-16AM/BM dla Argentyny. Jak napisano w komunikacie, przyszła transakcja opiewa na kwotę ok. 2,1 mld koron (300 milionów dolarów), a zgodę na sprzedaż produkowanych w USA myśliwców wyraziły amerykańskie władze. Według bieżących informacji koszt całej operacji sprzedaży samolotów do Argentyny to 650 mln dolarów wraz z pakietem uzbrojenia jak np. pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder oraz AIM-120 AMRAAM. Wcześniej jak pisaliśmy, argentyńskie media spodziewały się, że dojdzie do podpisania realnej umowy sprzedaży, a nie listu intencyjnego. Do umowy sprzedaży ma jednak dojść w czasie wizyty delegacji Argentyny w Danii, termin wizyty nie został jeszcze ogłoszony, chociaż hiszpański portal Infobae napisał, że minister Petri uda się do Kopenhagi około połowy kwietnia, i wtedy nastąpi ostateczne podpisanie kontraktu.

Dostawy samolotów F-16 do Argentyny spodziewane są w „nadchodzących latach” – podało duńskie Ministerstwo Obrony w oświadczeniu.

El Ministro @luispetri y su par de Dinamarca @troelslundp firmaron una carta de intención para avanzar en la compra de las aeronaves F-16. La inversión en defensa vuelve a ser una prioridad. Estamos equipando a nuestras Fuerzas y recuperando la capacidad supersónica del país. pic.twitter.com/M75KLWBz1Q— Ministerio Defensa (@MindefArg) March 26, 2024

Duńskie media spekulują, że w umowę sprzedaży F-16 Argentynie zaangażowane były USA, aby uniemożliwić w ten sposób zakup samolotów JF-17 od Chin i przeciwdziałać chińskim wpływom w Ameryce Południowej. W październiku ubiegłego roku Stany Zjednoczone zezwoliły na sprzedaż Argentynie 24 samolotów F-16, należących do Królewskich Duńskich Sił Powietrznych. W tym czasie zastępca sekretarza bezpieczeństwa regionalnego Mira Resnick poinformowała, że ​​Kongres USA zatwierdził transfer samolotów do Argentyny, bo jak mówił, to leży w „interesie narodowym Stanów Zjednoczonych”.

Dania jest w trakcie wymiany floty sił powietrznych z samolotów F-16 na nowszy model F-35. Pierwsze tego rodzaju myśliwce wylądowały na duńskiej ziemi w ubiegłym roku, ale dostawy kolejnych maszyn opóźniają się.

Argentyna od lat stara się zakupić nowe samoloty, poszukuje zamienników dla 16 samolotów Dassault Mirage III, które wycofano w 2015 roku. Były podejścia do szwedzkich samolotów Gripen, izraelskich IAI Kfir i lekkich myśliwców Korea Aerospace Industries FA-50, a także JF-17 z Pakistanu. Jednak nie udawało się.

Obecnie Siły Powietrzne Argentyny mają na wyposażeniu samoloty szkolno-bojowe IA-63 Pampa oraz A-4AR Fightinghawk. Pomimo drastycznych środków oszczędnościowych Milei zobowiązała się również do modernizacji systemu obronnego Argentyny, mimo że kraj ten historycznie przyjmuje neutralną postawę podczas konfliktów globalnych.

Nie będzie więcej F-16 dla Ukrainy z Danii

Umowa z Argentyną oznacza, że władze w Kopenhadze nie przekażą Ukrainie więcej niż zapowiedzianych wcześniej 19 tego rodzaju myśliwców. Pierwsze samoloty F-16 mają być dostarczone ukraińskim siłom powietrznym latem.

Poulsen pytany przez duńskich dziennikarzy, dlaczego 24 samoloty trafią do Argentyny, a nie wzmocnią Ukrainy, odparł, że "Dania już wniosła ogromny wkład, zapewniając ukraińskim siłom powietrznym myśliwce F-16". "Szkolimy ukraińskich pilotów oraz personel naziemny" - podkreślił.

Według Poulsena pieniądze ze sprzedaży F-16 wzmocnią budżet duńskich sił zbrojnych i pozwolą na zakup nowego uzbrojenia. Dania posiada flotę około 40 samolotów F-16AM/BM Fighting Falcons, które mają ponad 40 lat.

PM/PAP