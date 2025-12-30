Alert gotowości WOT. Żołnierze ruszą na ratunek, gdy pogoda uderzy

30 grudnia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowała na platformie X, że został ogłoszony alert gotowości dla WOT. Jak napisano we wpisie:

"Monitorując sytuację meteorologiczną w kraju WOT wprowadziły skrócony czas gotowości dla żołnierzy do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych".

Żołnierze Brygad Obrony Terytorialne: 4 Warmińsko-Mazurskiej, 7 Pomorskiej i 14 Zachodniopomorskiej mogą otrzymać wezwanie do stawiennictwa w czasie do 6 godzin od otrzymania sygnału alarmowego - czytamy we wpisie.

❗ALERT GOTOWOŚCI WOT❗👉 Monitorując sytuację meteorologiczną w kraju WOT wprowadziły skrócony czas gotowości dla żołnierzy do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych.⏰ Żołnierze Brygad OT: 4 Warmińsko-Mazurskiej, 7 Pomorskiej i 14… pic.twitter.com/9iAIaS0jLV— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 30, 2025

IMGW i RCB ostrzegają przed śnieżycami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydały szereg ostrzeżeń meteorologicznych dla wielu regionów Polski. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla województwa pomorskiego, zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, wschodnich krańców województwa zachodniopomorskiego oraz północy Wielkopolski. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna ma wynieść od minus 4 st. C do minus 2 st. C, a temperatura przy gruncie około minus 4 st. C. Alerty te zaczną obowiązywać we wtorek o godzinie 16:00 i potrwają do środy do godziny 6:00 rano.

Intensywne opady śniegu i zamiecie

Wcześniej Instytut informował o ostrzeżeniach III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego. Przewiduje się tam przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 40 cm, a miejscami nawet około 60 cm. IMGW nie wyklucza również burz we wtorek. Ostrzeżenia te obowiązują do południa w środę.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województw pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. RCB ostrzega przed „Trudnymi warunkami drogowymi, możliwymi przerwami w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe”.

Ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi zostały również wydane dla południowej części województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozowane są tam zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h. Alerty te obowiązują od wtorku, od godziny 12:00 do południa w środę.

Dla znacznej części województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i południowo-zachodniej części Podlasia, IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi. Zawieje i zamiecie będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h.

Silny wiatr i jego konsekwencje

Od wtorku, od godziny 10:00, obowiązują także ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w województwie lubelskim, na Mazowszu, części województwa warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części województwa łódzkiego i na wschodzie kujawsko-pomorskiego. Na tych terenach prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia te obowiązują do godziny 20:00.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Mieszkańcy objętych alertami regionów powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić bieżące komunikaty pogodowe.