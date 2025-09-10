Alert gotowości WOT. Czas na stawiennictwo skrócony w kilku województwach

Jak przekazało w komunikacie Wojska Obrony Terytorialnej na X w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.

Skrócono czasy stawiennictwa dla żołnierzy WOT, aby zapewnić szybką reakcję na potencjalne zagrożenia. W województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim wezwanie do stawiennictwa może nastąpić w ciągu 6 godzin, w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim w ciągu 12 godzin, natomiast w pozostałych województwach wezwanie w czasie krótszym niż 24 godziny nie jest planowane.

Władze proszą o zachowanie spokoju i przekazywanie wyłącznie oficjalnych komunikatów wojska oraz służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów apelują, by nie zbliżać się do nich i niezwłocznie poinformować policję.