Polska kupuje powietrzne tankowce. Kosiniak-Kamysz odwiedzi dziś Airbusa w Hiszpanii

Grzegorz Zasępa
Grzegorz Zasępa
2026-06-23 8:23

Polska zbliża się do rozpoczęcia programu pozyskania samolotów tankowania powietrznego dla Sił Powietrznych. Podczas poniedziałkowego (22 czerwca) briefingu prasowego w Madrycie, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział działania związane z budową nowych zdolności wojskowych finansowanych m.in. z europejskiego programu SAFE. Jednym z najważniejszych projektów ma być pozyskanie samolotów tankowania w powietrzu.

Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, w trakcie briefingu prasowego, otoczony przez liczne mikrofony mediów. Z tyłu widoczne flagi, w tym flaga NATO. Scena oddaje kontekst ważnych ogłoszeń dotyczących zakupu powietrznych tankowców, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: X/MON/ X (Twitter)

Wizyta w zakładach Airbusa i rozmowy w Madrycie

Dzisiaj (we wtorek 23 czerwca) przed południem szef MON odwiedzi zakłady Airbusa w Getafe pod Madrytem, gdzie produkowane i modernizowane są wojskowe samoloty Airbus A330 MRTT. Konstrukcja ta jest obecnie wykorzystywana przez szereg państw NATO i uznawana za jeden z najbardziej zaawansowanych systemów tankowania powietrznego na świecie.

Wizyta w hiszpańskich zakładach lotniczych odbędzie się przed zaplanowanym na popołudnie spotkaniem Kosiniaka-Kamysza z minister obrony Hiszpanii Margaritą Robles. Rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej oraz projektów realizowanych w ramach europejskich programów obronnych. 

Strategiczny krok dla polskiego lotnictwa

Pozyskanie własnych tankowców będzie jednym z najważniejszych projektów modernizacyjnych Sił Powietrznych w najbliższych latach. Samoloty tego typu pozwalają wydłużyć czas działania myśliwców, zwiększyć ich zasięg oraz poprawić możliwości prowadzenia operacji w ramach NATO.

Program pozyskania samolotów tankowania powietrznego jest jednym z najdłużej odkładanych przedsięwzięć modernizacyjnych polskich Sił Powietrznych. Mimo że Polska od ponad dwóch dekad eksploatuje myśliwce F-16, a w najbliższych latach rozpocznie przyjmowanie samolotów F-35, nie dysponuje własnymi maszynami zdolnymi do tankowania innych statków powietrznych podczas lotu.

Koniec z uzależnieniem od sojuszników

Obecnie polskie lotnictwo korzysta w tym zakresie ze wsparcia sojuszników z NATO. Oznacza to uzależnienie od dostępności zagranicznych samolotów podczas ćwiczeń, misji oraz potencjalnych operacji wojskowych. Własne tankowce pozwolą znacząco zwiększyć zasięg działania polskich myśliwców, wydłużyć czas ich przebywania w powietrzu oraz poprawić zdolność do prowadzenia operacji na dużych odległościach.

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Stracona szansa i opóźnienia w programie

Potrzeba pozyskania takich zdolności była dostrzegana już kilkanaście lat temu. Polska uczestniczyła w rozmowach dotyczących wielonarodowego programu wspólnej floty tankowców NATO MRTT, jednak w czasach ministra Antoniego Macierewicza ostatecznie nie przystąpiła do projektu. W efekcie kraje takie jak Holandia, Niemcy, Belgia, Norwegia, Czechy czy Luksemburg uzyskały dostęp do wspólnej floty Airbusów A330 MRTT, podczas gdy Polska pozostała bez własnych zdolności tankowania w powietrzu.

F-35 potrzebują wsparcia w powietrzu

Znaczenie programu wzrosło wraz z decyzją o zakupie 32 myśliwców piątej generacji F-35. Eksperci wojskowi od lat podkreślają, że pełne wykorzystanie możliwości tych samolotów wymaga dostępu do tankowania w powietrzu. Bez takiej zdolności ograniczony pozostaje zarówno ich zasięg operacyjny, jak i czas wykonywania zadań bojowych. - Tę zdolność Polska musi nabyć, by w pełni wykorzystać swoje F-3 - mówił w Madrycie wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Wielozadaniowy gigant: Możliwości Airbusa A330 MRTT

Airbus A330 MRTT może jednocześnie pełnić funkcję tankowca, transportowca wojskowego oraz maszyny do ewakuacji medycznej. Konstrukcja znajduje się na wyposażeniu wielu państw NATO, w tym Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Australii.

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