Niemcy są coraz bliżej posiadania własnych myśliwców F-35, a pierwsza maszyna właśnie weszła w kluczowy etap produkcji w USA.

Pierwszy niemiecki F-35A trafił do końcowego montażu, gdzie otrzyma m.in. silnik i powłokę stealth, a jego prezentacja planowana jest na ten rok.

Samoloty trafią najpierw do USA w celu szkolenia pilotów, zastępując starsze maszyny i wzmacniając zdolności obronne Niemiec.

F-35 dla Niemiec nabiera kształtów

Pierwszy niemiecki myśliwiec F-35A osiągnął ważny kamień milowy w procesie produkcji w USA. Jak poinformował Lockheed Martin maszyna trafiła do końcowego montażu. Kadłub samolotu po raz pierwszy znalazł się na własnym podwoziu, a jego cztery główne sekcje - skrzydła oraz przednia, środkowa i tylna część kadłuba - zostały właśnie połączone. W kolejnym etapie zostanie zainstalowane zostaną m.in. silnik oraz wyposażenie pokładowe.

Lockheed Martin przypomniał, że to ważne dla Luftwaffe osiągnięcie nastąpiło po wizycie sekretarza stanu Niemiec Nilsa Hilmera w zakładach Fort Worth w listopadzie 2025 r. Podczas tego wydarzenia złożył on podpis na przedniej części kadłuba przyszłego niemieckiego F-35. Samolot ten jest jednym z pierwszych ośmiu F-35 dla Berlina powstających obecnie w zakładzie Fort Worth. Prace nad ich budową nabrały tempa po rozpoczęciu montażu głównych komponentów w zakładach w Marietcie w stanie Georgia w grudniu 2024 r.

Po zakończeniu głównego montażu samolot otrzyma malowanie oraz finalne wykończenie, w tym powłokę o obniżonej wykrywalności radarowej (stealth). Zgodnie z zapowiedziami amerykańskiego koncernu tzw. roll out, czyli uroczysta, pierwsza publiczna prezentacja gotowego samolotu po zakończeniu etapu produkcji, jeszcze przed rozpoczęciem testów w locie, odbędzie się w tym roku.

Pierwsze osiem egzemplarzy niemieckich F-35 trafi do bazy Ebbing Air National Guard w Fort Smith w stanie Arkansas, gdzie będą wykorzystywane do szkolenia pilotów. W Arkansas trwają już szkolenia polskich pilotów myśliwców F-35. W lutym 2026 roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że mają oni na koncie łącznie ponad 1000 godzin nalotu na "Husarzach".

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii

Myśliwce 5. generacji wzmocnią Luftwaffe

Luftwaffe zamówiła łącznie 35 myśliwców F-35A Lightning II w ramach programu modernizacji sił powietrznych i utrzymania zdolności do przenoszenia broni jądrowej w ramach NATO. Decyzję o zakupie ogłoszono w marcu 2022 roku, krótko po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wartość kontraktu szacowana jest na około 8,4 mld euro, choć całkowity koszt programu, obejmujący infrastrukturę, szkolenie, uzbrojenie i wsparcie logistyczne, jest wyższy i może sięgać nawet kilkunastu miliardów euro.

Pierwsze dostawy samolotów planowane są na 2026 rok. Jak zostało wspomniane wcześniej, pierwsze maszyny trafią do bazy Ebbing Air National Guard, gdzie będą wykorzystywane do szkolenia niemieckich pilotów i personelu. Do Niemiec pierwsze F-35 mają zostać przebazowane w 2027 roku, a osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej przewiduje się na lata 2028–2029.

Nowe myśliwce zastąpią przede wszystkim samoloty Panavia Tornado, które od lat 80. pełnią w Luftwaffe istotną rolę, w tym w misji nuclear sharing NATO. F-35 przejmą właśnie tę funkcję dzięki zdolności do przenoszenia amerykańskich bomb jądrowych B61. Część zadań wykonywanych dotąd przez Tornado w zakresie walki elektronicznej i rozpoznania ma natomiast zostać przejęta przez zmodernizowane Eurofighter Typhoon. Berlin zamówił łącznie ponad 130 tych maszyn (stanowią one główny trzon sił powietrznych), a kolejne są w produkcji lub planach zakupowych. W październiku 2025 roku niemiecka komisja budżetowa dała zielone światło na zakup 20 zaawansowanych myśliwców Eurofighter Typhoon w wersji Tranche 5. Wartość kontraktu to 3,75 mld euro, a dostawy są planowane na lata 2031–2034. W służbie Luftwaffe pozostaje też 82 Panavia Tornado IDS i 31 Tornado ECR, które stopniowo będą zastępowane przez nowocześniejsze maszyny.