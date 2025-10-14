Black Hawk bez załogi. Sikorsky prezentuje śmigłowiec S-70UAS™ U-Hawk™

Projekt S-70UAS U-Hawk jest wynikiem intensywnych prac zespołu Sikorsky Innovations, który w rekordowo krótkim czasie przekształcił załogowy śmigłowiec w bezzałogową platformę. Zastąpienie kokpitu sterowanymi drzwiami i rampą oraz zastosowanie trzeciej generacji systemu fly-by-wire z technologią MATRIX™ to kluczowe elementy tej transformacji. Jak podkreśla Rich Benton, wiceprezes i dyrektor generalny Sikorsky: „Sikorsky wprowadza rozwiązanie XXI wieku, przekształcając UH 60L Black Hawki w pełni autonomiczne platformy użytkowe”. Dodał również, że „Prototyp powstał w mniej niż rok, a modyfikacje przekształcające śmigłowiec załogowy w UAS wielozadaniowy można wdrożyć na dużą skalę szybko i przy rozsądnych kosztach”. Pierwszy lot U-Hawka planowany jest na 2026 rok, co świadczy o szybkim tempie rozwoju projektu.

Niezwykłe możliwości i zwiększona ładowność – co potrafi U-Hawk?

U-Hawk został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wszechstronności i efektywności. Dzięki zwiększonej o 25 proc. przestrzeni ładunkowej w porównaniu do UH-60L, śmigłowiec może transportować znacznie więcej niż jego załogowy odpowiednik. Jego możliwości obejmują:

Transport dłuższych ładunków, w tym pocisków, co jest kluczowe w operacjach wojskowych.

Wjazd/wyjazd bezzałogowych pojazdów naziemnych, takich jak HDT Hunter Wolf 6x6 UGV, co ułatwia wsparcie działań lądowych.

Przewóz zapasów typu roll-on/roll-off, usprawniając logistykę i dostarczanie zaopatrzenia.

Odpalanie rojów dronów rozpoznawczych lub uderzeniowych, co znacząco zwiększa zdolności zwiadowcze i ofensywne.

Przenoszenie zbiorników paliwa zwiększających zasięg lub czas przebywania w rejonie operacyjnym, co pozwala na dłuższe misje bez konieczności tankowania.

U-Hawk może przewozić ładunki ponadgabarytowe do maksymalnej masy całkowitej, a także do czterech kontenerów JMIC (obecnie dwa). Zasięg operacyjny do 1600 mil morskich lub 14 godzin stacjonowania bez tankowania to imponujące parametry, które podkreślają jego strategiczne znaczenie. Podobnie jak UH-60L, U-Hawk umożliwia załadunek boczny oraz podnoszenie ładunków zewnętrznych do 4080 kg za pomocą haka.

Sterowanie przyszłością: Jak działa autonomia U-Hawka?

Jedną z najbardziej innowacyjnych cech U-Hawka jest jego autonomiczny system sterowania. Śmigłowiec jest kontrolowany przez operatora za pomocą tabletu, od startu po lądowanie. Drzwi clamshell i rampa otwierają się automatycznie podczas załadunku, co eliminuje potrzebę interwencji człowieka. System MATRIX™ generuje plan lotu, wykorzystując zaawansowane sensory i algorytmy do bezpiecznej nawigacji. „U-Hawk kontynuuje dziedzictwo Black Hawka jako światowego lidera wśród śmigłowców użytkowych i otwiera nowe możliwości w ramach systemów bezzałogowych” – podsumował Rich Benton.

Ekonomia i innowacje: Czy U-Hawk to opłacalne rozwiązanie?

Usunięcie kokpitu, foteli i stanowisk załogi sprawia, że U-Hawk jest pierwszym w pełni autonomicznym śmigłowcem użytkowym Black Hawk. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także znacząco redukuje koszty operacyjne i serwisowe. Igor Cherepinsky, dyrektor Sikorsky Innovations, wyjaśnia: „U-Hawk to efektywny kosztowo UAS, wykorzystujący wspólne elementy floty UH-60, a bezzałogowa konstrukcja redukuje koszty operacyjne i serwisowe”. Podkreślił również, że zespół skupił się na optymalizacji modyfikacji, projektując komputery zarządzania pojazdem, elementy siłowników i modyfikacje kadłuba, które zostaną włączone w przyszłe projekty i produkcję rodziny UAS. Ta strategia pozwala na szybkie i ekonomiczne wdrożenie technologii na dużą skalę.