Black Hawk bez załogi. Sikorsky prezentuje śmigłowiec S-70UAS™ U-Hawk™

oprac. Piotr Miedziński
2025-10-14 12:40

W ciągu zaledwie 10 miesięcy Sikorsky, spółka zależna Lockheed Martin, dokonała przełomowej transformacji, przekształcając śmigłowiec UH-60L Black Hawk® w S-70UAS™ U-Hawk™. Ten wszechstronny, autonomiczny system bezzałogowy (UAS) oferuje o 25 proc. większą przestrzeń ładunkową niż standardowy Black Hawk, co otwiera nowe możliwości w logistyce wojskowej i operacjach specjalnych. Projekt U-Hawk, zaprezentowany na targach AUSA 2025, ma zrewolucjonizować transport lotniczy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak sterowane drzwi typu „clamshell” i rampa, a także zaawansowany system fly-by-wire zintegrowany z technologią autonomii MATRIX™.

Śmigłowiec Sikorsky S-70UAS U-Hawk

i

Autor: Lockheed Martin/ Materiały prasowe Śmigłowiec Sikorsky S-70UAS U-Hawk

Projekt S-70UAS U-Hawk jest wynikiem intensywnych prac zespołu Sikorsky Innovations, który w rekordowo krótkim czasie przekształcił załogowy śmigłowiec w bezzałogową platformę. Zastąpienie kokpitu sterowanymi drzwiami i rampą oraz zastosowanie trzeciej generacji systemu fly-by-wire z technologią MATRIX™ to kluczowe elementy tej transformacji. Jak podkreśla Rich Benton, wiceprezes i dyrektor generalny Sikorsky: „Sikorsky wprowadza rozwiązanie XXI wieku, przekształcając UH 60L Black Hawki w pełni autonomiczne platformy użytkowe”. Dodał również, że „Prototyp powstał w mniej niż rok, a modyfikacje przekształcające śmigłowiec załogowy w UAS wielozadaniowy można wdrożyć na dużą skalę szybko i przy rozsądnych kosztach”. Pierwszy lot U-Hawka planowany jest na 2026 rok, co świadczy o szybkim tempie rozwoju projektu.

Niezwykłe możliwości i zwiększona ładowność – co potrafi U-Hawk?

U-Hawk został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wszechstronności i efektywności. Dzięki zwiększonej o 25 proc. przestrzeni ładunkowej w porównaniu do UH-60L, śmigłowiec może transportować znacznie więcej niż jego załogowy odpowiednik. Jego możliwości obejmują:

  • Transport dłuższych ładunków, w tym pocisków, co jest kluczowe w operacjach wojskowych.
  • Wjazd/wyjazd bezzałogowych pojazdów naziemnych, takich jak HDT Hunter Wolf 6x6 UGV, co ułatwia wsparcie działań lądowych.
  • Przewóz zapasów typu roll-on/roll-off, usprawniając logistykę i dostarczanie zaopatrzenia.
  • Odpalanie rojów dronów rozpoznawczych lub uderzeniowych, co znacząco zwiększa zdolności zwiadowcze i ofensywne.
  • Przenoszenie zbiorników paliwa zwiększających zasięg lub czas przebywania w rejonie operacyjnym, co pozwala na dłuższe misje bez konieczności tankowania.

U-Hawk może przewozić ładunki ponadgabarytowe do maksymalnej masy całkowitej, a także do czterech kontenerów JMIC (obecnie dwa). Zasięg operacyjny do 1600 mil morskich lub 14 godzin stacjonowania bez tankowania to imponujące parametry, które podkreślają jego strategiczne znaczenie. Podobnie jak UH-60L, U-Hawk umożliwia załadunek boczny oraz podnoszenie ładunków zewnętrznych do 4080 kg za pomocą haka.

Amerykańskie Apache i Black Hawk ILA 24

Sterowanie przyszłością: Jak działa autonomia U-Hawka?

Jedną z najbardziej innowacyjnych cech U-Hawka jest jego autonomiczny system sterowania. Śmigłowiec jest kontrolowany przez operatora za pomocą tabletu, od startu po lądowanie. Drzwi clamshell i rampa otwierają się automatycznie podczas załadunku, co eliminuje potrzebę interwencji człowieka. System MATRIX™ generuje plan lotu, wykorzystując zaawansowane sensory i algorytmy do bezpiecznej nawigacji. „U-Hawk kontynuuje dziedzictwo Black Hawka jako światowego lidera wśród śmigłowców użytkowych i otwiera nowe możliwości w ramach systemów bezzałogowych” – podsumował Rich Benton.

Ekonomia i innowacje: Czy U-Hawk to opłacalne rozwiązanie?

Usunięcie kokpitu, foteli i stanowisk załogi sprawia, że U-Hawk jest pierwszym w pełni autonomicznym śmigłowcem użytkowym Black Hawk. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także znacząco redukuje koszty operacyjne i serwisowe. Igor Cherepinsky, dyrektor Sikorsky Innovations, wyjaśnia: „U-Hawk to efektywny kosztowo UAS, wykorzystujący wspólne elementy floty UH-60, a bezzałogowa konstrukcja redukuje koszty operacyjne i serwisowe”. Podkreślił również, że zespół skupił się na optymalizacji modyfikacji, projektując komputery zarządzania pojazdem, elementy siłowników i modyfikacje kadłuba, które zostaną włączone w przyszłe projekty i produkcję rodziny UAS. Ta strategia pozwala na szybkie i ekonomiczne wdrożenie technologii na dużą skalę.

Polecany artykuł:

PZL Mielec świętuje produkcję 700. kabiny śmigłowca Black Hawk. Kamień milowy w…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIGŁOWIEC
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
Lockheed Martin