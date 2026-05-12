Zachodni Brzeg z jego problemami przykrywa cień sytuacji w Strefie Gazy

• Od 2025 r. ginie średnio jedno palestyńskie dziecko tygodniowo.

• 900 blokad fizycznych skutecznie odcina dzieci od edukacji i medycyny.

• Uwaga świata skupiona na Gazie skutkuje brakiem funduszy na Zachodnim Brzegu.

Izraelscy osadnicy atakują Palestyńczyków, ofiarami są również dzieci

W komunikacie UNICEF czytamy:

„Od stycznia 2025 roku do dziś co tydzień ginęło średnio co najmniej jedno palestyńskie dziecko. Oznacza to, że w tym okresie zginęło 70 palestyńskich dzieci. Dziewięćdziesiąt trzy procent z nich zostało zabitych przez siły izraelskie. Kolejnych 850 dzieci zostało rannych. Większość z tych dzieci została zabita lub ranna od ostrej amunicji. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy liczba ataków osadników jest rekordowo duża. OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej -Portal Obronny) poinformowało w zeszłym miesiącu, że w marcu 2026 roku odnotowano najwyższą liczbę Palestyńczyków rannych w atakach osadników w ciągu ostatnich 20 lat, a ataki te stają się coraz bardziej skoordynowane. Udokumentowane incydenty obejmują postrzelenia, dźgnięcia nożem, pobicia i potraktowanie dzieci gazem pieprzowym…”.

Z raportu przedstawionego przez rzecznika UNICEF w Genewie wynika, że:

• W ciągu ostatnich 30 miesięcy wprowadzono ponad 900 barier, które odcięły dzieciom dojścia do szkół i szpitali. Niszczone są domy oraz kluczowe systemy wodno-sanitarne (ponad 60 obiektów w samym 2026 r.), co uderza w zdrowie i godność najmłodszych.

• Domy przestały być bezpiecznym schronieniem. W pierwszych czterech miesiącach 2026 r. wysiedlono 1,1 tys. dzieci. To więcej niż w całym poprzednim roku.

• Szkoły także nie są już bezpiecznymi miejscami. Tylko w 2026 r. odnotowano 99 incydentów, w tym wyburzenia placówek, aresztowania uczniów i wykorzystywanie budynków przez wojsko.

• W wojskowych aresztach IDF osadzonych jest 347 nieletnich. Najwięcej od ośmiu lat. 180 z nich przebywa w tzw. areszcie administracyjnym, czyli bez postawienia zarzutów i bez realnego dostępu do pomocy prawnej.

• Ponad 500 tys. dzieci na Zachodnim Brzegu wymaga natychmiastowego wsparcia psychospołecznego ze względu na traumę związaną z nocnymi rajdami wojska, burzeniem domów i przemocą.

• Fundusze na pomoc humanitarną dla potrzebujących na Zachodnim Brzegu są drastycznie niewystarczające. Uwaga świata i wsparcie finansowe są obecnie skoncentrowane głównie na łagodzeniu skutków katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy.

Świat mało teraz wie o tym, czym jest Zachodni Brzeg

A jest to jeden z najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym i politycznym obszarów na świecie. To obszar nieco mniejszy od województwa opolskiego, położony na zachód od rzeki Jordan. Strefa Gazy i Zachodni Brzeg formalnie należą do Autonomii Palestyńskiej. Przy czym jej władza ogranicza się, również formalnie, do Zachodniego Brzegu. Strefą Gazy rządzi Hamas.

Ten obszar w latach 90. XX w. podzielono na trzy strefy.

Nad Strefą A (ok. 18 proc. z 5,6 tys. km kw.) pełną kontrolę sprawuje Autonomia Palestyńska (od 2012 r. na forum ONZ używa się określenia „Państwo Palestyńskie”) (główne miasta, np. Ramallah, Nablus, Betlejem).

W Strefie B (ok. 22 proc. obszaru) kontrola cywilna jest palestyńska, ale kontrola bezpieczeństwa już izraelska.

W Strefie C (ok. 60 proc. terytorium Zachodniego Brzegu) pełną kontrolę cywilną i wojskową sprawuje Izrael.

W całym obszarze Brzegu żyje ok. 3 mln Palestyńczyków. Jednak w Strefie C znajduje się ponad 150 osiedli izraelskich (zamieszkałych przez 0,5 mln osób) i to w niej dochodzi do najczęstszych wyburzeń palestyńskich domów, o których wspominał rzecznik UNICEF. Budowa tych osiedli jest uznawana przez ONZ i większość państw za nielegalną w świetle prawa międzynarodowego (IV Konwencja Genewska), czemu Izrael systematycznie zaprzecza.

Dla Palestyńczyków Zachodni Brzeg to serce ich przyszłego państwa. Dla Izraela obszar ten ma znaczenie strategiczne (bezpieczeństwo) oraz religijno-historyczne.

To są przeciwstawności, które tylko zaogniają (często w sensie dosłownym) relacje palestyńsko-izraelskie.

