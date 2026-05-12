Zachodni Brzeg z jego problemami przykrywa cień sytuacji w Strefie Gazy

Andrzej Bęben
2026-05-12 20:15

„Dzieci płacą nie do zniesienia cenę za eskalację działań militarnych i ataki osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie”. To opinia rzecznika UNICEF, Jamesa Eldera, wyrażona podczas konferencji prasowej (12 maja). Wg danych UNICEF od 2025 r. na Zachodnim Brzegu zginęło 70 palestyńskich dzieci. Udokumentowane incydenty obejmują postrzelenia, dźgnięcia nożem, pobicia i traktowanie dzieci gazem pieprzowym…

• Od 2025 r. ginie średnio jedno palestyńskie dziecko tygodniowo.

• 900 blokad fizycznych skutecznie odcina dzieci od edukacji i medycyny.

• Uwaga świata skupiona na Gazie skutkuje brakiem funduszy na Zachodnim Brzegu.

Izraelscy osadnicy atakują Palestyńczyków, ofiarami są również dzieci

W komunikacie UNICEF czytamy:

„Od stycznia 2025 roku do dziś co tydzień ginęło średnio co najmniej jedno palestyńskie dziecko. Oznacza to, że w tym okresie zginęło 70 palestyńskich dzieci. Dziewięćdziesiąt trzy procent z nich zostało zabitych przez siły izraelskie. Kolejnych 850 dzieci zostało rannych. Większość z tych dzieci została zabita lub ranna od ostrej amunicji. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy liczba ataków osadników jest rekordowo duża. OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej -Portal Obronny) poinformowało w zeszłym miesiącu, że w marcu 2026 roku odnotowano najwyższą liczbę Palestyńczyków rannych w atakach osadników w ciągu ostatnich 20 lat, a ataki te stają się coraz bardziej skoordynowane. Udokumentowane incydenty obejmują postrzelenia, dźgnięcia nożem, pobicia i potraktowanie dzieci gazem pieprzowym…”.

Z raportu przedstawionego przez rzecznika UNICEF w Genewie wynika, że:

• W ciągu ostatnich 30 miesięcy wprowadzono ponad 900 barier, które odcięły dzieciom dojścia do szkół i szpitali. Niszczone są domy oraz kluczowe systemy wodno-sanitarne (ponad 60 obiektów w samym 2026 r.), co uderza w zdrowie i godność najmłodszych.

• Domy przestały być bezpiecznym schronieniem. W pierwszych czterech miesiącach 2026 r. wysiedlono 1,1 tys. dzieci. To więcej niż w całym poprzednim roku.

• Szkoły także nie są już bezpiecznymi miejscami. Tylko w 2026 r. odnotowano 99 incydentów, w tym wyburzenia placówek, aresztowania uczniów i wykorzystywanie budynków przez wojsko.

• W wojskowych aresztach IDF osadzonych jest 347 nieletnich. Najwięcej od ośmiu lat. 180 z nich przebywa w tzw. areszcie administracyjnym, czyli bez postawienia zarzutów i bez realnego dostępu do pomocy prawnej.

• Ponad 500 tys. dzieci na Zachodnim Brzegu wymaga natychmiastowego wsparcia psychospołecznego ze względu na traumę związaną z nocnymi rajdami wojska, burzeniem domów i przemocą.

• Fundusze na pomoc humanitarną dla potrzebujących na Zachodnim Brzegu są drastycznie niewystarczające. Uwaga świata i wsparcie finansowe są obecnie skoncentrowane głównie na łagodzeniu skutków katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy.

Świat mało teraz wie o tym, czym jest Zachodni Brzeg

A jest to jeden z najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym i politycznym obszarów na świecie. To obszar nieco mniejszy od województwa opolskiego, położony na zachód od rzeki Jordan. Strefa Gazy i Zachodni Brzeg formalnie należą do Autonomii Palestyńskiej. Przy czym jej władza ogranicza się, również formalnie, do Zachodniego Brzegu. Strefą Gazy rządzi Hamas.

Ten obszar w latach 90. XX w. podzielono na trzy strefy.

Nad Strefą A (ok. 18 proc. z 5,6 tys. km kw.) pełną kontrolę sprawuje Autonomia Palestyńska (od 2012 r. na forum ONZ używa się określenia „Państwo Palestyńskie”) (główne miasta, np. Ramallah, Nablus, Betlejem).

W Strefie B (ok. 22 proc. obszaru) kontrola cywilna jest palestyńska, ale kontrola bezpieczeństwa już izraelska.

W Strefie C (ok. 60 proc. terytorium Zachodniego Brzegu) pełną kontrolę cywilną i wojskową sprawuje Izrael.

W całym obszarze Brzegu żyje ok. 3 mln Palestyńczyków. Jednak w Strefie C znajduje się ponad 150 osiedli izraelskich (zamieszkałych przez 0,5 mln osób) i to w niej dochodzi do najczęstszych wyburzeń palestyńskich domów, o których wspominał rzecznik UNICEF. Budowa tych osiedli jest uznawana przez ONZ i większość państw za nielegalną w świetle prawa międzynarodowego (IV Konwencja Genewska), czemu Izrael systematycznie zaprzecza.

Dla Palestyńczyków Zachodni Brzeg to serce ich przyszłego państwa. Dla Izraela obszar ten ma znaczenie strategiczne (bezpieczeństwo) oraz religijno-historyczne.

To są przeciwstawności, które tylko zaogniają (często w sensie dosłownym) relacje palestyńsko-izraelskie.

