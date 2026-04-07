Trump ostrzega Iran: "Tej nocy zginie cała cywilizacja". Czy dojdzie do eskalacji konfliktu?

Donald Trump stawia Iranowi ultimatum dotyczące programu nuklearnego, grożąc zniszczeniem infrastruktury.

Prezydent USA zapowiada, że tej nocy "zginie cała cywilizacja", jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte.

Ultimatum wygasa w środę o 2 w nocy czasu polskiego, co budzi obawy o eskalację konfliktu.

Czy groźby Trumpa to blef, czy Bliski Wschód stoi w obliczu nowej konfrontacji?

Groźby Donalda Trumpa wobec Iranu

W swoich ostatnich wypowiedziach Donald Trump nie szczędził ostrych słów pod adresem Iranu. Na swoim portalu społecznościowym Truth Social napisał: „Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie”. Jednocześnie wyraził nadzieję na „totalną i całkowitą zmianę reżimu”, gdzie „górą wezmą inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły”. Dodał również, że „może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata”.

Prezydent USA zapowiedział koniec „47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci”, co najprawdopodobniej odnosi się do rewolucji islamskiej w Iranie w 1979 roku. Zakończył swój wpis słowami: „Niech Bóg błogosławi Wielki Naród Iranu!”.

Ultimatum i potencjalne konsekwencje

W ostatnich dniach Trump wielokrotnie groził atakiem na irańską infrastrukturę, w tym elektrownie, mosty i instalacje odsalania wody. Warunkiem odstąpienia od ataku jest zawarcie przez Teheran akceptowalnego dla USA porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego oraz otwarcie cieśniny Ormuz. Ultimatum wygasa o godzinie 2 w nocy, w środę czasu polskiego.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Trump zapowiedział, że ma gotowy plan uderzeń, który w ciągu czterech godzin po upływie ultimatum zniszczy „każdy most i każdą elektrownię w Iranie”. Groził, że kraj nie podniesie się ze zniszczeń „przez 100 lat” i powróci do „epoki kamienia łupanego”. Zbywał przy tym pytania dotyczące legalności takich ataków i możliwości uznania ich za zbrodnie wojenne.

Negocjacje i trzykrotne przedłużanie terminu

Prezydent Trump ujawnił, że negocjacje z Iranem w sprawie zakończenia wojny były obiecujące. Jednakże, kiedy jego doradcy – Jared Kushner, Steve Witkoff i J.D. Vance – donieśli mu o wycofywaniu się Irańczyków z rozmów, Trump polecił „dla przykładu zniszczyć największy most w Iranie”. Pomimo tego, twierdził, że Irańczycy negocjują w dobrej wierze, choć nie wyrażał optymizmu co do możliwości zawarcia porozumienia.

Trump trzykrotnie przedłużał ultimatum, za każdym razem zapewniając, że tego nie zrobi. W poniedziałek, w dniu upływu poprzednio wyznaczonego terminu, powiedział, że postanowił dać Iranowi dodatkowy dzień, ponieważ „jest miły” i nie chciał atakować Iranu dzień po Wielkanocy.