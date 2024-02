Zachodnia kroplówka dla Ukrainy z pocisków do artylerii lufowej. Zełenski nie kryje rozczarowania

Nazwijmy to po imieniu: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pożalił się, podczas wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z premierem Bułgarii Nikołajem Denkowem, na obiecane dostawy z Zachodu pocisków artyleryjskich. Do końca 2024 Unia Europejska obiecała, że do Sił Zbrojny Ukrainy (SZU) trafi milion pocisków natowskiego (155 mm) i rosyjskiego (152 mm) kalibru. Na razie UE udało się – podkreślił Zełenski – zrealizować 30 proc. obietnicy.

i Autor: US Department of Defense