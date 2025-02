Ukraina potrzebujemy prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa

– Zasadniczo naszym celem jest, jak to określił prezydent Trump, zakończenie wojny. Chcemy, aby zabijanie ustało, ale chcemy (też) osiągnąć trwały pokój, a nie taki, który doprowadzi Europę Wschodnią do konfliktu za kilka lat – powiedział Vance na zakończenie spotkania z Zełenskim.

Odmówił przy tym podania szczegółów na temat rozmów, by zachować „dostępność opcji dla negocjatorów i zespołów – tak, aby doprowadzić tę sprawę do odpowiedzialnego końca”. Zapowiedział, że wkrótce dojdzie do kolejnych rozmów z Ukrainą, dotyczących tematów poruszonych w trakcie piątkowego spotkania.

Zełenski zgodził się z amerykańskim rozmówcą, podziękował za wsparcie USA i zadeklarował, że Kijów „naprawdę chce pokoju”.

– Musimy więcej rozmawiać, więcej pracować i przygotować plan, jak zatrzymać Putina. Potrzebujemy pokoju, naprawdę, bardzo tego chcemy. Potrzebujemy prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa.

Nie było mowy o umowie ws. dostępu do ukraińskich zasobów pierwiastków ziem rzadkich

Prezydent Ukrainy (Rosja uważa, że nim już od maja nie jest – Portal Obronny) podkreślił, że było to jego pierwsze spotkanie z Vance'm, lecz nie ostatnie. Żaden z polityków nie poruszył kwestii porozumienia w sprawie ukraińskich surowców mineralnych o krytycznym znaczeniu.

Według mediów odmówienie przez Ukrainę podpisania umowy bez proponowanych poprawek miało być powodem przełożenia spotkania, które pierwotnie planowano na wcześniejszą godzinę.

Obok Vance'a i Zełenskiego w spotkaniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik ds. Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellogg, a po stronie ukraińskiej – szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak, wicepremier ds. integracji z Unią Europejską i NATO Olha Stefaniszyna, minister obrony Rustem Umierow oraz szef MSZ Andrij Sybiha. Zełenski wyraził wdzięczność szczególnie za obecność Kellogga, który nie został wymieniony przez prezydenta Donalda Trumpa w gronie osób mających przewodzić negocjacjom z Rosją.

Nie było rozmów z przedstawicielami Kremla, bo ich do Monachium nie zaproszono

A propos Rosji i jej przedstawicieli w Monachium... Strona amerykańska informowała, że przeprowadzi z nimi rozmowy. W czwartek Donald Trump dwukrotnie zapowiadał takie spotkanie. Organizatorzy Konferencji przypomnieli, że jakikolwiek przedstawiciel Kremla nie otrzymał zaproszenia do uczestnictwa w obradach. Zaproszenia wysłano do rosyjskich opozycjonistów i emigrantów.

Także w czwartek Kijów zapowiedział, że nie planuje spotkań z przedstawicielami Moskwy w Monachium. A prezydent Ukrainy oświadczył, że nie planuje rozmów o zakończeniu wojny w jego kraju z żadnymi Rosjanami oprócz Władimira Putina. Podkreślił, że do spotkania z Putinem dojdzie wtedy, gdy opracuje plan działań z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

