USA nie dostaną już dostępu do kolejnych baz na Filipinach? Prezydent Filipin komentuje

Prezydent Filipin podczas odpowiedzi na pytanie AFP na temat większej dostępności do baz przez USA, powiedział, że jego administracja nie planuje dać Stanom Zjednoczonym dostępu do większej liczby filipińskich baz wojskowych i podkreślił, że dotychczasowa obecność amerykańskiego wojska w kilku bazach i miejscach została wywołana agresywnymi działaniami Chin w regionie spornego Morza Południowochińskiego. Bo jak powiedział filipiński prezydent: „To reakcje na to, co wydarzyło się na Morzu Południowochińskim, na agresywne działania, z którymi musieliśmy się zmierzyć”, wspominając, że statki chińskiej straży przybrzeżnej używają armatek wodnych i laserów do odstraszania filipińskich statków od obszaru, który według Pekinu jest jego.

Zapytany o to, jak republikańska administracja Donalda Trumpa może wpłynąć na "żelazne" zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz Filipin, Marcos powiedział, że umowy między Manilą a Waszyngtonem są "poza polityką" i są niemal "umowami traktatowymi", które będą musiały być honorowane niezależnie od tego, kto będzie u władzy.

Prof. Legucka: Chiny nie odstąpią Rosji ani oficjalnie, ani w praktyce [EXPRESS BIEDRZYCKIEJ]

Marcos powiedział również, że negocjacje z Japonią w sprawie paktu obronnego, który pozwoliłby, wojskom obu krajów działać w obu krają, są "bardzo bliskie" zakończenia.

W zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta Filipin w USA, prezydent Joe Biden potwierdził „żelazne” zaangażowanie Waszyngtonu w obronę sojuszników na Pacyfiku podczas szczytu z Marcosem i premierem Japonii Fumio Kishidą w Białym Domu. Powtórzył, że Stany Zjednoczone są zobowiązane do obrony Filipin, jeśli ich siły, samoloty lub statki staną się celem zbrojnego ataku ze strony Chin czy innego państwa. Marcos powiedział, że sekretarz obrony USA Lloyd Austin zapewnił, traktat zostanie uruchomiony jeśli inne „obce mocarstwo” zabije filipińskiego żołnierza. Prezydent USA Joe Biden ogłosił również, że stara się o zgodę Kongresu na budżet w wysokości 128 mln dolarów na realizację projektów w filipińskich bazach wojskowych, do których obecnie mają dostęp wojska amerykańskie.

Prezydent Ferdinand Marcos Jr., który objął urząd w 2022 roku, umożliwił siłom amerykańskim dostęp do czterech dodatkowych filipińskich baz wojskowych, zwiększając do dziewięciu liczbę takich miejsc, na mocy porozumienia z 2014 roku. Pierwsze pięć lokalizacji EDCA obejmuje bazę lotniczą Antonio Bautista w Palawan, bazę lotniczą Basa w Pampanga, Fort Magsaysay w Nueva Ecija, bazę lotniczą Mactan-Benito Ebuen w Cebu i bazę lotniczą Lumbia w Cagayan de Oro City. A nowe lokalizacje to bazy marynarki wojennej Camilo Osias w Sta Ana w stanie Cagayan; Lotnisko Lal-lo w Lal-lo, Cagayan; Obóz Melchor Dela Cruz w Gamu, Isabela; oraz wyspa Balabac na Palawanie. Umowa o wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności (EDCA) pozwala amerykańskim żołnierzom na rotację i przechowywanie sprzętu obronnego i zaopatrzenia w tych bazach.

Prezydent Filipin powtarzał wielokrotnie, że dostęp do baz nie będzie wykorzystywany do żadnych działań ofensywnych, „chyba że nastąpi atak na Filipiny” i bazy będą wykorzystane głównie do przyspieszenia reakcji kraju np. na klęski żywiołowe, ponieważ będą wykorzystywane do celów humanitarnych i pomocy podczas sytuacji nadzwyczajnych.

Zeszłoroczna decyzja Marcosa o udzieleniu dostępu do dodatkowych baz zaniepokoiła Chiny, ponieważ dwie z nowych lokalizacji znajdowały się naprzeciwko Tajwanu i południowych Chin. Pekin oskarżył Filipiny o zapewnienie siłom amerykańskim miejsc, które mogłyby zostać wykorzystane do wpływania na bezpieczeństwo Chin.