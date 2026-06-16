USA i Iran podpiszą wstępne porozumienie w szwajcarskim kurorcie

PAP
PAP
Andrzej Bęben
Andrzej Bęben
2026-06-16 19:24

Wiadomo już, że to w Szwajcarii dojdzie w piątek (19 czerwca) do podpisania wstępnego porozumienia USA–Iran, kończącego wojnę zapoczątkowaną 27/28 lutego przez USA i Izrael. Federalny Departament Spraw Zagranicznych, czyli szwajcarski resort spraw zagranicznych, poinformował (16 czerwca) agencję prasową AFP, że ceremonia odbędzie się w kurorcie Bürgenstock. Wcześniej niektóre media podawały, że umowa ma być podpisana w Islamabadzie w Pakistanie.

Bürgenstock Resort Lake Lucerne
Autor: Bürgenstock Resort Lake Lucerne/ Materiały prasowe

• Według AFP wiceprezydent USA J.D. Vance będzie przewodniczył amerykańskiej delegacji.

• Niewykluczona jest obecność prezydenta Donalda Trumpa.

• Dokument wstępnego porozumienia ma ok. półtorej strony i ma charakter ogólny.

Departament przekazał, że miejsce zostało wybrane m.in. ze względu na łatwość zabezpieczenia – kompleks hotelowy i jego okolice sprzyjają organizacji wydarzeń o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa. Według gospodarzy ceremonii lokalizację zaproponowały państwa pośredniczące w rozmowach – Pakistan i Katar. Z kolei same strony porozumienia miały zgodzić się na podpisanie dokumentu właśnie w Bürgenstock.

W rozmowie z CNN wiceprezydent USA J.D. Vance, który ma przewodniczyć amerykańskiej delegacji, powiedział, że dokument ma ok. półtorej strony i ma charakter ogólny. Dodał, że możliwa jest obecność prezydenta Donalda Trumpa, który przebywa na szczycie G7 w pobliskim Evian-les-Bains.

Według wcześniejszych informacji przedstawiciela administracji USA porozumienie zostało już podpisane elektronicznie przez Donalda Trumpa i J.D. Vance’a, a ze strony Iranu przez przewodniczącego parlamentu i głównego negocjatora Mohammada Baghera Ghalibafa.

Donald Trump zapowiedział również otwarcie Cieśniny Ormuz w dniu piątkowej ceremonii. W pierwszych dniach wojny rozpoczętej 28 lutego przez USA i Izrael Iran ograniczył ruch w Cieśninie, przez którą wcześniej przepływało ok. jednej piątej światowego eksportu ropy i LNG.

W Bürgenstock, położonym nad Jeziorem Czterech Kantonów, znajduje się rozbudowany Bürgenstock Resort Lake Lucerne, kompleks hotelowo-konferencyjny z blisko 400 pokojami i apartamentami, a także zapleczem sportowym, w tym centrum konferencyjne, ośrodek tenisowy i pole golfowe.

W czerwcu 2024 r. w Bürgenstock Resort Lake Lucerne odbył się odbył się dwudniowy Szczyt Pokojowy w sprawie Ukrainy, z udziałem ponad 90 państw i organizacji. Uczestniczyli w nim m.in. Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron. USA reprezentowała wówczas wiceprezydent Kamala Harris.

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